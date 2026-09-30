Un pomeriggio AUT tra farina, allegria e amicizia guidati dal talento e dal cuore di Sua Maestà la Pizza. S’intitola “Pizzaioli per un giorno” l’evento che giovedì 1 ottobre, a partire dalle 18, animerà piazzetta Bagnasco. Protagonisti del pomeriggio saranno i ragazzi di “Teacch House”, associazione di genitori di persone con autismo e disturbi dello sviluppo. Una realtà che lo scorso maggio è già stata ospite della piazzetta, coinvolgendo emotivamente il folto pubblico attraverso il racconto diretto della sua storia, legata anche a “I Bambini delle Fate” che, grazie all’importante lavoro che stanno portando avanti responsabili e operatori dell’associazione, stanno arrivando anche a Palermo.

Sarà, quindi, un evento significativo, quello in programma giovedì prossimo, che vedrà i ragazzi “mettere le mani in pasta” per realizzare in piazzetta la propria pizza ideale, guidati dal maestro Vincenzo Varlese, pizzaiolo stellato. Sarà presente anche Katia Berretta, referente regionale de “I Bambini delle fate”, insieme agli operatori di “Teacch House” che accompagneranno i ragazzi insieme ai loro genitori.

Sarà anche possibile andare oltre il semplice ascolto. Con una piccola offerta libera sarà possibile gustare una delle rinomate pizze del maestro Varlese che devolverà l’intero ricavato all’associazione. Un contributo significativo che vuol dire anche condivisione di una visione che guarda al benessere dei ragazzi di Teacch House.

Prosegue con uno sguardo particolarmente anche al sociale l’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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