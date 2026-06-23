Un viaggio tra assassini, tradimenti, congiure, cospirazioni dove il lettore potrà immergersi in uno spaccato di vita medioevale, seguendo i passi di una donna normanna che ebbe il privilegio di nascere da una casata nobiliare portando avanti la sua idea di libertà e di emancipazione preclusa a qualunque altra donna.

Ce lo regala Giorgio De Michele con il suo libro “Rosalia. Ancilla regni” (Spazio Cultura edizioni), che verrà presentato alle 18 di mercoledì 24 giugno in piazzetta Bagnasco. A dialogare con l’autore sarà Lino Buscemi.

L’evento fa parte del cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.





Il libro

Rosalia, da nobile privilegiata, essendo cresciuta nella corte reale normanna, a patrona di Palermo. Nel nome il suo destino: ancella di nozze di Margherita di Navarra sposa del cugino Guglielmo, figlio di Ruggero II detto il Basileus, erede al trono. Una ragazza ribelle rapita dal culto Verginiano che si precluse con caparbietà la possibilità di vivere agiatamente per seguire una vita da eremita come sposa di Cristo. In questo romanzo, che prende le mosse da un periodo storico ben preciso, toccando avvenimenti che hanno caratterizzato la Palermo del XII secolo, si narra la vicenda umana di Rosalia de’ Sinibaldi.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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