Avevano 2 e 4 anni

L’Europa occidentale fa i conti con un’ondata di caldo molto intensa per giugno. In Francia le temperature hanno toccato lunedì i 43 gradi a Bordeaux, i 41 a Limoges, i 40 a Tolosa e a Tours, i 39 a Parigi. Meteo-France ha dichiarato: «Giorno e notte le temperature saranno eccezionali». I valori saliranno ancora fino alla fine della settimana. In mezzo a questa emergenza, a Carpentras nel sud-est della Francia, due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell’auto di famiglia parcheggiata nel garage di casa.

La tragedia di Carpentras

I due bambini erano in arresto cardiaco quando li hanno trovati nel quartiere Bois de l’Ubac. I soccorritori hanno tentato di rianimarli. Non ce l’hanno fatta. Helene Mourges, procuratrice di Carpentras, ha dichiarato: «Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l’ondata di caldo è la principale pista investigativa». Le prime testimonianze suggeriscono che i bambini siano saliti nell’auto all’insaputa della madre, una donna di 33 anni. Non è ancora chiaro come siano entrati nel veicolo né per quanto tempo vi siano rimasti. L’auto era molto calda al momento del ritrovamento. Le indagini proseguono.

La Francia in stato di massima allerta

Le autorità francesi hanno portato 49 dei 96 dipartimenti continentali al livello 1 di allerta pericolo per la vita. Trentacinque milioni di persone sono state invitate a esercitare «vigilanza assoluta», bere acqua spesso ed evitare ogni sforzo fisico. Altri 40 dipartimenti sono in allerta arancione. Il governo ha vietato il consumo di alcol in 35 regioni per la Fête de la Musique. Ha ordinato ai parchi di Parigi di restare aperti tutta la notte. Nel fine settimana precedente, 13 persone erano annegate cercando refrigerio in acque non sorvegliate, tra cui una bambina di 13 anni. Ieri 845 scuole sono rimaste chiuse. Altre 1.800 hanno anticipato l’orario di uscita degli studenti.

Il resto d’Europa sotto pressione

La Spagna ha dichiarato la prima ondata di caldo ufficiale dell’anno. Dura da domenica fino a mercoledì. Le temperature potrebbero toccare i 44 gradi in alcune zone. A Madrid la proiezione pubblica della partita dei Mondiali contro l’Arabia Saudita è stata cancellata per il caldo. Il servizio meteorologico spagnolo Aemet ha parlato di temperature «estremamente elevate sia di giorno sia di notte». In Belgio, David Dehenauw dell’Istituto IRM ha annunciato che i valori potrebbero essere «i più alti mai registrati» nel Paese. In Germania il torneo di tennis Berlin Open è stato sospeso nel mezzo della finale. Nel Regno Unito il Met Office ha emesso un’allerta di «caldo estremo» per buona parte dell’Inghilterra meridionale e del Galles, con previsioni di 38 gradi: una soglia che si avvicinerebbe al record storico per giugno nel Paese, fermo a 35,6 gradi dal 1976.