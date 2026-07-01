Leggere i versi di giovani studenti che raccontano la loro visione di amore, avulsa dalla violenza e dalla mancanza di sensibilità, colpisce profondamente. Ancor di più quando sono ispirati da una storia tragica come quella di Giovanna Bonsignore, giovane donna uccisa il 15 dicembre del 2022 dal suo compagno a Villabate.

A lei è dedicata “Parlerò di te” (edito da Mediter Italia nella collana “Cherchez La Femme”), raccolta di poesie della prima e seconda edizione del Concorso di poesia “Giovanna Bonsignore”, che verrà presentata alle 18 di venerdì 3 luglio in piazzetta Bagnasco.

Un libro ideato e promosso dall’associazione culturale “Verso Paideia – Percorsi di Cultura e Legalità”, presieduta da Caterina Vitale, sponsor del progetto editoriale insieme alla testata testata giornalistica “L’Epoca Culturale”, diretta da Giuseppina Tesauro, con la partecipazione dell’Istituto Secondario di Primo Grado “Pietro Palumbo”. Curatrici del libro sono Giuseppina Tesauro e Caterina Vitale.

In piazzetta, venerdì pomeriggio, ci saranno proprio Giuseppina Tesauro e Caterina Vitale. Letture a cura di Gaetano Martorana, attore e regista. Modera i lavori Gilda Sciortino.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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