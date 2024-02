Catania – Mercoledì 28 febbraio con inizio alle ore 20, presso il teatro Ambasciatori di Catania (Via Eleonora DìAngiò, 17), andrà in scena il musical “Dalla fine del mondo”, scritto da Giuseppina Bellocchi e Giuseppina Costa con le musiche di Armando Bellocchi e messo in scena dal CGS Life APS di Biancavilla.

Il musical offre uno spaccato dell’Argentina vista attraverso gli occhi di Jorge Mario Bergoglio, oggi Papa Francesco, in un periodo in cui il Paese attraversava grandi tumulti sociali e politici.

“Le vicende narrate- spiega l’autrice Giuseppina Bellocchi- toccano temi di grande portata storica – la libertà di pensiero, i desaparecidos, la ricerca dei diritti umani…ed offrono motivi di riflessione sulla maniera, anche oggi, di impegnarsi a servizio dell’uomo e di vivere una fede incarnata anche in momenti di difficoltà e di prova. L’esperienza di Jorge Mario Bergoglio, dalla sua giovinezza fino alla consapevolezza della propria chiamata che lo porterà “dalla fine del mondo” al soglio pontificio, stimola i giovani di oggi ad impegnare la propria vita per i grandi ideali, a superare la cultura dell’indifferenza e a farsi solidali con gli ultimi e gli indifesi”.

Per info e prenotazioni contattare il numero 339.6558806.





Luogo: catania, via Eleonora D’Angiò, 17, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.