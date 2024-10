Avviate le procedure di stabilizzazione per i lavoratori ASU/LSU presenti presso INAF Palermo. Anche per questi lavoratori e’ stata attuata l’applicazione dell’art. 10 Legge della Regione Sicilia n. 1/2024. Grazie ad una prima interlocuzione con il Direttore di INAF insieme ai lavoratori appena pubblicata la norma, si e’ avviato l’iter burocratico per la Stabilizzazione , seguiti da USB da appena un anno si e’ raggiunti questo importante traguardo per chi da anni ha lottato per raggiungere questo obiettivo. Pronto il bando e pubblicato , ne da la lieta notizia questa O.S. sempre vicino ai lavoratori e alle lavoratrici .

Barbara Gambino PI Impiego Sicilia

Giovanna Rinaldi USB PI Ricerca

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.