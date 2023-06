E’ stata inaugurata ieri, martedì 6 giugno alle ore 18, presso la sede dell’Associazione “Due Colli” in via Del Rivo 94c a Terni la mostra di pittura personale dell’artista Maria Rosaria Lo Porchio. All’inaugurazione hanno preso parte, oltre alla stessa artista, la curatrice Anna Boccolini, il presidente dell’associazione “Due Colli” Paolo Bertolini ed il critico d’arte Claudia Zaccagnini. La mostra sarà aperta per tutta la durata dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

La personale, con ventidue opere esposte, è articolata nelle sezioni: “Donna”, “Paesaggi”, “Personaggi”, “Nature”.

“Nel lavoro pittorico di Maria Rosaria Lo Porchio”, commenta il critico d’arte Claudia Zaccagnini, “ si coglie l’uso di un linearismo sintattico che, come una grammatica della costruzione dell’immagine, definisce il soggetto, sia esso un paesaggio, una figura, una natura morta. La linea che caratterizza lo spazio della creazione è decisa ed inquieta, descrive e al tempo stesso imprime un movimento leggero, una vitalità pulsante corroborata da un cromatismo che predilige le note fredde, acceso qui e là da bagliori di rosso e arancio”.

A questa personale l’artista palermitana ma di origini napoletane è arrivata a seguito della premiazione del concorso “Arte è donna” (2°premio) realizzato dall’Associazione “Due Colli” svoltosi a Terni nei mesi scorsi, ottenuta con la seguente motivazione formulata dallo storico e critico d’arte Elisa Polidori”: “Scandita dalla scelta della macchia cromatica dall’equilibrio nella composizione in alcuni esiti stilistici dalla demolizione della forma ,fino poi a ribadirne le presenze con il nudo,giocando sulla sottile linea del non finito fino a spingersi verso quale reminiscenza cubista”.

L’Artista nata a San Giorgio a Cremano (Na) il primo luglio del 1955; vive a Palermo dove ha insegnato Arte. Laureata presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli con la specializzazione in scenografia, ha recentemente partecipato a diversi eventi artistici tra cui: “Estemporanea dopolavoro” Trapani (2021 primo premio) e (2022); “Yicca”(International Contest of contempory art 2022 di Udine; “Dantebus Bazart” (2022); “Fiera Art 3F” Marsiglia, video-esposizione (2022); “Premio Fabrizio De Andrè” 2022; Mostra collettiva “L’arte si mostra” presso complesso monumentale Pio Sodalizio dei Piceni in San Salvatore in Lauro Roma. “Arte è donna”, Museo Diocesano Terni. (2° Premio); Luxembourg art Prize 2023; Concorso Yicca; esposizione “Concept art Brera” a Milano. Biennale Internazionale d’Arte dei Castelli Romani Nemi Castello Ruspoli 13 maggio / 25 giugno 2023 ; artboxexpo Basilea video- esposizione ; video- esposizione: premio Internazionale Michelangelo Fondazione Effetto Arte.

