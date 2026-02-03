Inaugurata a Palazzo della Cultura di Catania, dove sarà visitabile fino al 12 febbraio, la mostra “icònA”: nove tele originali realizzate da altrettanti artisti che hanno per soggetto Sant’Agata, la patrona della città di Catania i cui festeggiamenti – seguiti ogni anno da decine di migliaia di devoti, curiosi e semplici osservatori laici – sono in programma per tradizione dal 3 al 6 febbraio. Gli autori di “icònA” sono Giovanna Brogna Sonnino, Giorgio Distefano, Alice Grassi, Giuseppe Livio, Santo Pappalardo, Maurizio Pometti, Cetty Previtera, Filippa Santangelo, Alice Valenti. Obiettivo del progetto era quello di utilizzare il linguaggio dell’arte contemporanea per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle microdiscariche sparse nel centro storico, provando a dissuadere gli “zozzoni” dall’abbandonare rifiuti affiggendo ai muri copie delle opere originali realizzate dagli artisti.





Un’idea dell’associazione culturale Basaltika, organizzata insieme con il Comitato Festa di S. Agata a sostegno della campagna “Catania è Casa” del Comune di Catania, che dopo la pittura e la fotografia prosegue nel 2026 nel solco del design, coinvolgendo l’Ordine degli Architetti e la Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Catania.

All’inaugurazione, insieme a tutti i nove artisti protagonisti del progetto hanno preso parte: Carmelo Grasso, presidente del Comitato Festa di S. Agata, insieme a Clara Leonardi, tesoriera dell’associazione; Melania Guarrera, presidente della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Catania; Oriana Tabacco, presidente di Basaltika, con Samantha Torrisi e Carmen Cardillo, componenti del comitato scientifico che ha selezionato le opere del progetto. E ancora numerosi esponenti del mondo dell’arte, professionisti dell’architettura, studiosi, critici d’arte e collezionisti.

Visite tutti i giorni fino al 12 febbraio, dalle 9 alle 18. Ingresso libero.

Luogo: Catania, Via Vittorio Emanuele , CATANIA, CATANIA, SICILIA

