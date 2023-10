E’ stata inaugurata la nuova edizione di Sposa del Mediterraneo, aperta al pubblico con ingresso gratuito fino a domenica 8 ottobre, all’interno del Centro Fieristico PalaGiotto in via Chinnici. A tagliare il nastro è stato il presidente della VI Commissione consiliare Ottavio Zacco, insieme a Massimiliano Mazzara di Mediexpo. “Il desiderio è quello di rivedere l’organizzazione di questi eventi all’interno della Fiera del Mediterraneo – ha detto Zacco -. Questa è una grande occasione per tutte le attività che sono venute ad esporre non solo palermitane ma anche della provincia. Complimenti allora a chi continua a portare attività produttive nella nostra città”. Massimiliano Mazzara di Mediexpo sottolinea le opportunità per i tanti espositori e visitatori. Una Fiera ricca di idee e novità per il giorno del matrimonio, abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia, auto, trucco, parrucco, location prestigiose, rustiche o supereleganti dove organizzare la festa, agenzie di viaggio. Tutto per il giorno più bello. In bella mostra, ad accogliere i visitatori, all’ingresso del padiglione, auto da noleggiare, anche lussuose, per chi nel suo giorno più bello vuole stupire e festeggiare in grande sfarzo. Ma anche chi al lusso e allo sfarzo preferisce la sobrietà e la semplicità dei dettagli, avrà modo di trovare ciò che cerca. Esperti del settore mettono a disposizione della clientela la loro professionalità e consigliano le location più romantiche, i fiori più belli, l’abito più elegante, le foto più originali, il catering più ricco, tutto ciò che potrà rendere indimenticabile il giorno del matrimonio. Vincente la scelta di puntare sulla qualità e sulla professionalità dell’offerta. E accanto alle aree espositive, spazi dedicati a sfilate di abiti da sposa e cerimonia. Eventi collaterali legate al mondo del matrimonio curate da Luca Rasa con le sue “Fashion Models Group”.

All’interno della Fiera la rassegna Il mio primo 18esimo.

Ingresso gratuito – Tutti i giorni dalle 16 alle 23

Sabato dalle 16 alle 24

Info Mediexpo tel. 3315895050

Luogo: PalaGiotto, piazza Chinnici, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.