Una giornata di fede, partecipazione e memoria condivisa ha coinvolto oggi il quartiere Pallavicino, a Palermo, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi arredi sacri realizzati per l’adeguamento funzionale e liturgico del presbiterio della chiesa Maria Santissima Addolorata di via Mater Dolorosa.

La cerimonia si è svolta alla presenza dell’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, accolto dal parroco Don Emanuele Di Peri, che ha benedetto i nuovi arredi davanti a una chiesa gremita di fedeli e parrocchiani, testimoniando il forte legame tra la comunità e la propria parrocchia.





Presenti anche il presidente di Ancos Palermo, Giusto Arnone, il segretario di Confartigianato Sicilia Andrea Di Vincenzo e il presidente di Confartigianato Palermo Giuseppe Claudio Terruso. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al maestro ebanista Costantino Sparacio, autore delle opere realizzate con tecniche della tradizione artigiana e rifiniture di pregio.

Nel corso dell’omelia, monsignor Lorefice ha richiamato al «senso di responsabilità e sacrificio che chi esercita un ruolo di potere deve assumere nei confronti della comunità». Un messaggio forte, ispirato alla figura di Cristo, che “ha donato la propria vita per salvare gli uomini”, invitando a non vivere il potere come privilegio, ma come dovere universale al servizio degli altri e della speranza collettiva.





«La persona è al centro dell’universo con le proprie idee, i talenti, le virtù e la fede – ha dichiarato Giusto Arnone – e Ancos raccoglie, custodisce e valorizza questi valori, soprattutto quando il talento artigianale si mette al servizio della fede e delle tradizioni cattoliche che uniscono idealmente tutto il nostro Paese, dalle Alpi alle isole. L’affetto dei fedeli presenti e la benedizione ricevuta oggi rappresentano un riconoscimento importante per il lavoro che Ancos svolge quotidianamente a favore delle persone e delle comunità».

L’intervento è stato realizzato grazie al contributo del 5 per mille destinato ad Ancos Palermo, confermando il ruolo dell’associazione nel sostenere progetti di valore sociale, culturale e territoriale.





La giornata è proseguita con un secondo momento particolarmente sentito dalla comunità: l’inaugurazione del nuovo campo di calcio “Spazio Verde”, intitolato a Padre Grillo, storico parroco della parrocchia per oltre trent’anni, scomparso dieci anni fa e ancora oggi ricordato con grande affetto dai residenti del quartiere.

Due inaugurazioni simboliche che rafforzano gli spazi di aggregazione, spiritualità e condivisione di Pallavicino, unendo fede, memoria e sport nel segno della comunità.





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