Villabate, 20 ottobre 2024 – Il panorama culturale di Villabate si arricchisce con un evento di grande rilievo: l’inaugurazione della nuova sede affiliata della rinomata The Vocal Academy™, in programma per domenica 20 ottobre alle ore 18:30, presso Corso Vittorio Emanuele 692.





L’accademia, già presente in diverse città italiane, si espande anche a Villabate sotto la direzione di Maria Argento, cantante e vocal coach di origine palermitana, residente a Misilmeri. Con una carriera segnata da numerose esperienze artistiche, Maria Argento è stata protagonista e solista in varie band locali, formandosi inizialmente da autodidatta e crescendo artisticamente grazie al contatto diretto con il pubblico. Il suo percorso professionale si è ulteriormente arricchito attraverso studi avanzati con Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo, figure di riferimento nel panorama musicale italiano, che le hanno affidato la responsabilità di guidare questa nuova sede.





Maria Argento, oltre a dirigere la nuova filiale, è presidente dell’associazione culturale Mediterranea In-canto, da lei fondata. La sua passione per la musica e la dedizione verso la formazione artistica hanno portato alla creazione di un importante punto di riferimento per i giovani talenti locali.





L’inaugurazione vedrà la straordinaria partecipazione di Silvia Mezzanotte, celebre cantante e storica voce dei Matia Bazar per oltre un decennio, e di Riccardo Russo, polistrumentista di chiara fama e cofondatore del metodo The Vocal Academy. Entrambi saranno presenti per celebrare questo importante traguardo.





L’evento sarà impreziosito dalla presenza delle autorità locali, tra cui il sindaco di Villabate, Gaetano Di Chiara, il vicesindaco e assessore al turismo e allo spettacolo, Gaspare Centorbi, e il sacerdote Don Antonino Di Carlo, oltre a rappresentanti degli altri docenti delle sedi affiliate.





A tal proposito, Silvia Mezzanotte ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti di inaugurare questa nuova sede a Villabate, consolidando la nostra presenza in Sicilia e a livello nazionale. Questa apertura rappresenta un importante passo avanti per la comunità musicale locale, offrendo agli aspiranti artisti l’opportunità di formarsi con professionisti del settore, rafforzando così il legame tra la città e il mondo della musica professionale.”





La nuova sede di The Vocal Academy a Villabate si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la formazione vocale e musicale, offrendo ai giovani talenti del territorio la possibilità di crescere artisticamente e di avvicinarsi al mondo della musica con competenza e passione.





