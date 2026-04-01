Accolgo con grande soddisfazione l’inaugurazione della palestra del plesso Alagna dell’Istituto Comprensivo “Sara Campanella”, restituita finalmente alla piena fruizione degli studenti e dell’intera comunità educante.

Si tratta di un intervento importante, realizzato nell’ambito dell’Accordo Quadro per la manutenzione degli edifici scolastici, che testimonia un rinnovato impegno istituzionale verso il miglioramento delle infrastrutture scolastiche del nostro territorio.





La riqualificazione della palestra rappresenta molto più di un semplice intervento strutturale: è un investimento concreto sul futuro dei nostri ragazzi. Lo sport, infatti, non è soltanto attività fisica, ma strumento fondamentale di crescita, inclusione sociale e formazione ai valori del rispetto, della disciplina e della collaborazione.

Per troppo tempo, strutture come questa sono rimaste inutilizzabili, privando intere generazioni di spazi adeguati. Oggi, invece, restituiamo ai giovani un luogo fondamentale per il loro sviluppo educativo e umano.





Questo risultato dimostra quanto sia importante la sinergia tra istituzioni scolastiche e amministrazione comunale. È necessario proseguire su questa strada, garantendo continuità negli interventi di manutenzione e valorizzando sempre di più le scuole come veri presìdi di comunità.

Continuerò a vigilare affinché si rafforzi l’attenzione verso il patrimonio scolastico della II Circoscrizione, con l’obiettivo di assicurare a tutti gli studenti ambienti sicuri, moderni e pienamente funzionali.

Restituire spazi come questo significa restituire opportunità, dignità e futuro al nostro territorio.

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