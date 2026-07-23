“Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco vive ancora una volta un momento di profondo dolore: la Fns Cisl Nazionale esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia del Vigile del Fuoco del Comando provinciale di Caltanissetta tragicamente scomparso mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio in contrada Mimiani, nel territorio di San Cataldo”. Lo dichiara in una nota il segretario generale della Fns Cisl Massimo Vespia, commentando la notizia del vigile del fuoco colto da un improvviso malore durante un servizio operativo. “Da tempo – aggiunge Vespia – la Fns Cisl richiama l’attenzione dell’Amministrazione e del Governo sulla necessità di mettere in campo interventi concreti per la tutela della salute e della sicurezza del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Servono investimenti adeguati, strumenti di prevenzione più efficaci, una maggiore attenzione agli aspetti sanitari e organizzativi del lavoro operativo, oltre a un riconoscimento complessivo della specificità e della gravosità della professione. Non è più rinviabile una risposta istituzionale all’altezza del ruolo che i Vigili del Fuoco svolgono a tutela della collettività. Il sacrificio dei colleghi che hanno perso la vita durante il servizio non può essere ricordato soltanto con il dolore e la commozione del momento, ma deve tradursi in scelte politiche e amministrative capaci di prevenire ulteriori tragedie e valorizzare realmente chi rappresenta ogni giorno lo Stato nelle emergenze del Paese”.

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