“Ancora una volta la nostra zona Industriale è teatro di un grave incendio, questa volta all’interno di una fabbrica di stoccaggio di rifiuti. Episodi come questo devono ricordarci che la prevenzione è la prima e più importante misura da adottare per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente e della comunità. Il rischio di atti dolosi, purtroppo, è sempre dietro l’angolo.”

Lo dichiara Giovanni Musumeci, segretario territoriale della UGL di Catania, commentando il rogo divampato nella giornata di oggi.

“Un sentito ringraziamento – prosegue Musumeci – va al Corpo dei Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine, che con professionalità e coraggio hanno operato senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Auspichiamo che le indagini in corso possano chiarire rapidamente le cause dell’incendio e che non emergano ipotesi di reato.”

La UGL di Catania chiede all’ARPA e al Sindaco di Catania di attivare immediatamente tutte le misure di monitoraggio e controllo necessarie, per garantire la tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alle migliaia di lavoratori che ogni giorno si recano nella zona Industriale.

“Servono piani di prevenzione strutturati e un’attenzione costante, perché la sicurezza dei cittadini e il rispetto dell’ambiente non possono mai essere messi in secondo piano” – conclude Musumeci.

