“L’incendio alle Ciminiere colpisce Catania oltremodo. Il centro museale-fieristico delle Ciminiere è l’unica opera davvero riuscita degli ultimi cinquant’anni a Catania. Architettura vera. Questo incendio priva la città di una delle poche aree che si possano definire semplicemente ‘belle’ che ci siano.”

A dichiararlo è il presidente del Movimento Elettori e Consumatori e componente della segreteria nazionale di Socialdemocrazia Sd, Claudio Melchiorre.

“Ci auguriamo che le indagini sulle origini dell’incendio siano svolte celermente e che non ci sia anche questa volta la scoperta di una multipresa non a norma sulla quale scaricare le responsabilità per il mancato funzionamento dei sistemi antincendio e la probabile vetustà dei piani di sicurezza. Auspichiamo un ripristino della legalità anche nell’individuazione delle responsabilità negli incendi, considerato che essa è ‘oggettiva’, se si verifica il rischio.”





Melchiorre conclude: “Siamo pronti a costituire un comitato civico per la tutela e il ripristino del Centro Fieristico come polo di attrazione e produzione culturale. Non vorremmo che con l’occasione e la vicinanza alla futura Cittadella Giudiziaria sopravvengano altri progetti.”

Il Mec darà a chi lo desidera la possibilità di partecipare alla costituzione del comitato per la tutela del Centro Fieristico delle Ciminiere scrivendo alla e mail: movimentomec@gmail.com.

