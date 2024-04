L’ente di formazione Panormedil Cpt ha partecipato a ‘ La Cittadella della salute e della sicurezza’ , la manifestazione promossa e organizzata in occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro che si è svolta ai cantieri culturali della Zisa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e del rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. “Abbiamo aderito a questa iniziativa -spiegano il presidente ed il vicepresidente Gaetano Scancarello e Pasquale De Vardo – perché abbiamo voluto dare il nostro contributo concreto per infondere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro perché ormai si registrano dati drammatici che non posso più essere sottovaluti. E abbiamo voluto coinvolgere circa duecento bambini delle scuole primarie perche riteniamo che si debba partire proprio dalla scuola e dalla famiglia per far capire che la formazione non deve essere un mero obbligo formale ma uno strumento che salva la vita di tanti padri di famiglia che escono per un lavoro dignitoso e spesso purtroppo non ritornano. E la risposta è andata ogni oltre aspettativa perche’ sono stati i protagonisti delle attività previste attraverso il gioco e l’apprendimento esperenziale. Hanno infatti partecipato a due attività ludiche, una che prevedeva la costruzione di un ponteggio quasi a voler creare un parco avventura dove i bambini sono stati imbracati e si sono spostati in quota per poi scendere da un’altra parte, ed un’attività dove invece i bambini sono stati spronati a ragionare sul problema della sicurezza attraverso l’elaborazione di frasi e spot per creare un manifesto ed infine colorare il casco della sicurezza”

