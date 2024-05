A Grosseto

La procura di Grosseto ha arrestato una donna filippina, membro dell’equipaggio di una nave da crociera, con l’accusa di omicidio dopo il ritrovamento del corpo del neonato che avrebbe partorito segretamente a bordo. L’incidente è emerso quando i colleghi dell’equipaggio hanno segnalato un’emergenza a bordo della nave, che batte bandiera delle Bahamas, mentre navigava vicino all’Argentario.

Scoperta e intervento delle autorità

Il dramma si è svolto all’interno della cabina condivisa dalla donna con altri membri dell’equipaggio, dove è stato trovato il corpo del neonato. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, raggiungendo la nave Silver Whisper in mare aperto. Dopo aver eseguito perquisizioni e rilievi fotografici, le indagini sono continuate a terra.

Condizione della donna e procedimenti legali

La donna, trovata in stato confusionale, è stata trasportata al pronto soccorso di Grosseto dove è stata poi fermata dalla procura. Le indagini iniziali includono le testimonianze raccolte a bordo. Nel frattempo, la salma del neonato è stata trasferita all’obitorio del ‘Misericordia’, dove potrebbe essere eseguita un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

La donna 28enne è stata accusata di omicidio volontario. Nella nave da crociera aveva mansioni di cucina e pulizie. La salma del piccolo era nella branda assegnata alla donna, dove verosimilmente ha partorito. Da stabilire quando sia nato il bambino, forse anche due giorni prima. Sarà l’autopsia a fornire i particolari necessari per comprendere totalmente il fatto. Il decesso, comunque, potrebbe essere conseguenza dell’assistenza inadeguata al neonato. Ora la 28enne si trova al carcere di Sollicciano, a Firenze.

Ripresa della navigazione

Dopo l’interruzione causata dal fatto e dalle conseguenti indagini, la nave da crociera ha ripreso il suo percorso.