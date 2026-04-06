L’avvocato Santina CAFFO, commissario capo, vice comandante della Polizia Locale di Misterbianco (CT) ha incontrato a Catania la professoressa (Scuola Superiore Classe A046) Avv. Rita MAMMINO, vice presidente APIDGE, Associazione Professionale Insegnanti Scienze Giuridiche ed Economiche, su ‘ aspetto della legalità nell’attività imprenditoriale” con un focus particolare sul tema “STUDENTI IMPRENDITORI DI DOMANI: IL DIRITTO E L’ECONOMIA COME STRUMENTI DI LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ”. Le tematiche affrontate hanno riguardato le principali irregolarità riscontrate nelle startup, soprattutto nelle fasi di avvio, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme sulla legislazione commerciale, le attività soggette a SCIA o a diverso regime autorizzatorio ex D.lgs 222/2016, cosiddetto SCIA 2, le semplificazioni amministrative.Si è fatto riferimento anche alle startup che operano in settori innovativi — digital economy, servizi online, intelligenza artificiale — dove la normativa è in continua evoluzione, considerando il quadro europeo aggiornato con il Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065), il Digital Markets Act (Reg. UE 2022/1925) e l’entrata in vigore dell’AI Act europeo prevista per il 2026. Ampio spazio è stato dedicato alla esplicazione degli illeciti amministrativi più frequenti commessi dagli imprenditori, che la polizia locale accerta a seguito dei controlli ispettivi previsti dall’art 13 della L. 689/81:

omissioni nella presentazione della SCIA che sfociano nell’ abusivismo commerciale:

• mancata iscrizione al Registro delle Imprese secondo il Codice Civile art. 2195;

• irregolarità in materia di privacy e trattamento dati previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

• mancanza dei requisiti professionali e/o di onorabilità;

• mancanza dei requisiti urbanistici;

• violazione norme igienico sanitarie.

Guardando al futuro, durante l’incontro si è parlato delle opportunità offerte dal Piano Nazionale per la Transizione Digitale 2025–2027, che incentiva la creazione di sportelli unici digitali, quali lo SUAP.4 evoluto digitale integrato e condiviso tra la PA, la Polizia Locale e le imprese per la conformità amministrativa delle imprese, la modernizzazione e la digitalizzazione amministrativa volta non solo ed esclusivamente alla repressione degli illeciti amministrativi e penali, attraverso la polizia locale, ma all’informazione e all’orientamento delle startup.

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