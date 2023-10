30 settembre 2023

Nella splendida cornice di Palermo, presso la struttura alberghiera “La Terrazza Palace”, il Comitato Vigili del Fuoco Volontari ha avuto il piacere di incontrare il signor Costantino Saporito, Coordinatore Nazionale USB .

-“Tutti ne parlano, molti se ne lamentano ma ormai la carenza di organico nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è sotto gli occhi di tutti e il primo a subirne le conseguenze è proprio il cittadino che ci chiede aiuto”-

Dopo i convenevoli, è così che esordiscono il presidente e il vicepresidente del comitato Ammirata Carlo e De Rosalia Mirco, entrambi Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento di Carini.

Più volte la Comunità Europea ha fatto notare che la direttiva vedrebbe un vigile del fuoco ogni 1500 abitanti mentre sul territorio nazionale non arriviamo neanche uno ogni 15000 e nei prossimi cinque anni questa proporzione, tra cambi di ruolo e pensionamenti è destinata ad aumentare in maniera spaventosa.

Tra tutti gli attori messi in campo durante il soccorso, continua Costantino Saporito, non dobbiamo assolutamente dimenticare che lo splendido “camion rosso” che in sirena saluta i bambini,senza l’autista non potrà portare nessuna squadra sul luogo dell’intervento piccolo o grande che esso sia.Infatti, insiste con passione il coordinatore, la carenza più grave è quella della figura del conduttore dei mezzi di soccorso.La sigla sindacale USB Vigili del Fuoco ha una visione ben chiara anche dell’importanza dei Vigili del Fuoco Volontari sparsi su tutto il territorio Nazionale che in questi mesi, tra gli incendi e le alluvioni, hanno fatto la differenza ed è proprio da qui che si potrebbe attingere per poter sopperire a questa grave carenza di organico.

Il Comitato Vigili del Fuoco Volontari, portavoce di un nutrito gruppo, si è resa disponibile a poter intraprendere questo cammino che, stabilizzerebbe sempre previa prova concorsuale e relativo superamento del periodo di formazione presso le scuole centrali di Capannelle, il personale interessato e che lascerebbe agli autisti il compito di PRECURSORI.

A questo punto ci sarebbe il camion rosso dei pompieri con l’autista che da solo non può far altro che salutare i bambini ma i vigili fanno e devono fare molto di più, la formazione continua di tutto il personale fa differenza tra la vita e la morte, ecco perché tutti, “nessuno”escluso, deve restare indietro.

Le regole ci rendono degni di vivere in un paese civile, adesso resta ai nostri politici, che conoscono il problema, ed applicare questa semplice soluzione #NoiCiSiamo.

