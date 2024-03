Il Comune di Misiliscemi ospiterà un incontro formativo di grande rilievo con l’economista Antonino Galloni. L’appuntamento è per giovedì 4 aprile alle ore 18.00, al Divino Hotel di Rilievo. L’incontro, dedicato non solo agli appassionati di economia, sarà un’importante opportunità per approfondire tematiche economiche di attualità. Galloni, autore del libro “I nuovi spartani. Superamento del capitalismo, moneta non a debito, economia circolare”, noto per la sua esperienza pluriennale nel campo dell’economia, condividerà le sue prospettive illuminanti su questioni economiche cruciali, offrendo un’analisi approfondita e innovativa. Converserà con l’autore, il giornalista Maurizio Macaluso.

Le letture saranno a cura della professoressa Antonella Scaduto. L’ingresso è libero.

