Il Comune di San Michele di Ganzaria il prossimo 25 ottobre, alle ore 9:30 presso la sala consiliare, sarà il palcoscenico di un evento informativo di grande rilevanza, dedicato all’affido familiare di minori e Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). L’incontro, promosso nell’ambito del Progetto FAMI n. 17 “Il Filo di Arianna” – gestito dalla Cooperativa Opera Prossima s.c.s., in collaborazione con il Consorzio Umana Solidarietà s.c.s., il Comune di San Michele di Ganzaria, il Comune di San Cono, la soc. coop. Soc. Fatebene Fratelli e il Comune di Siracusa – si inserisce all’interno delle iniziative finanziate dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, con l’obiettivo di potenziare i servizi di accoglienza e protezione a favore dei minori vulnerabili.

Ad aprire i lavori sarà Paolo Ragusa, coordinatore del progetto FAMI 17, che introdurrà i temi dell’incontro, seguito dai saluti istituzionali del Sindaco di San Michele di Ganzaria, Danilo Parasole.

L’evento vedrà la partecipazione di esperti e professionisti che operano quotidianamente nel campo della tutela e dell’affido dei minori. Tra gli interventi previsti, quelli di Michele Napoli, responsabile della struttura di San Michele di Ganzaria nell’ambito del progetto FAMI 17; Carolina Cardillo, responsabile della struttura di Siracusa per il FAMI 17; Monica Vennìro, assistente sociale del Consultorio di Grammichele; e Andrea Grasso, Alternative Care Expert Refugee and Migrant Response in Italy per UNICEF.

Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Vecchio, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Siciliana.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la rete di sostegno ai minori migranti, promuovendo la coesione sociale e il rispetto dei diritti fondamentali.





