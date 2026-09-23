“Si è appena concluso l’incontro al Mimit su STMicroelectronics, un incontro molto proficuo perché finalmente abbiamo cominciato a guardare i testi per il raggiungimento di un accordo quadro complessivo.

Sono stati confermati gli investimenti: il reparto M5 continuerà a vivere per produrre le fette di silicio; è stata confermata la chiusura del 6 pollici CT6 Q2 2027 col trasferimento delle tecnologie al SIC Campus; è stata confermato la durata del piano fino al 2034 così come le assunzioni aggiuntive previste dal contratto di programma fatto tra STM e Regione Sicilia.

È stata inoltre evidenziata la necessità dell’approvvigionamento idrico per il sito di Catania perché il contratto firmato con Sidra riguarda solo alla prima fase, quindi per il raggiungimento dei 400 metri cubi d’acqua, mentre invece dobbiamo arrivare a 800. Presente anche Sidra ha comunque garantito, insieme col Ministero, che si troverà una formula per definire l’arrivo dell’approvvigionamento che serve e questo ci dà maggiore garanzia per un più facile raggiungimento dell’accordo complessivo”. Lo dichiara Saro Pappalardo, Coordinatore Nazionale Fismic Confsal, al termine del tavolo ministeriale.

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