Promuovere una collaborazione sinergica e proficua attraverso iniziative condivise che puntino a rafforzare i legami culturali e sociali tra Italia e Marocco mettendo al centro la gentilezza come linguaggio universale. È ‘ stato questo l’obiettivo dell’incontro istituzionale tra il

Console Generale del Marocco, S.E. Maryem Nassif, e la Presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza (MIG), Natalia Re che si è svolto al Consolato Generale del Regno del Marocco e ha appresentato un importante momento di dialogo e confronto, durante il quale, attraverso la lente di osservazione della gentilezza applicata ai fenomeni sociali, economici e culturali, sono state che condivise analisi, visioni e prospettive comuni tra i due Paesi.

Nel corso del colloquio è emersa una forte convergenza di intenti nel promuovere una cultura della relazione fondata sul rispetto, sull’ascolto e sulla valorizzazione delle diversità, intese come ricchezza reciproca. La gentilezza, in questa prospettiva, si configura come un vero e proprio strumento di lettura e trasformazione delle dinamiche contemporanee.

“Crediamo profondamente – ha detto ha detto S.E. Maryem Nassif.- che il dialogo interculturale rappresenti una chiave fondamentale per costruire ponti solidi tra le comunità. Iniziative come questa contribuiscono a valorizzare ciò che unisce i nostri Paesi, superando stereotipi e favorendo una conoscenza autentica”.

“La gentilezza – ha concluso Natalia Re- non e’ solo un valore etico, ma una vera e propria infrastruttura sociale capace di generare impatto concreto nei contesti culturali, economici e relazionali. Questo incontro segna l’inizio di un percorso condiviso che guarda al futuro con responsabilità e visione. Il Mig

rinnova il proprio impegno nel promuovere percorsi di dialogo internazionale che mettano al centro la dignità della persona e la costruzione di comunità più inclusive e consapevoli.”

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