OPERAZIONE DI BUSINESS COMBINATION CON SICILY BY CAR S.p.A.: PRESENTATA A BORSA ITALIANA LA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DA PARTE DI SICILY BY CAR S.p.A.

Milano, 18 luglio 2023 – Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. (“INDSTARS 4” o la “Società”), nel contesto dell’operazione di business combination (“Business Combination”) già annunciata tra la Società e Sicily by Car S.p.A. (“SbC”), comunica che in data odierna SbC ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie e warrant di SbC sul mercato Euronext Growth Milan, gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“EGM”), prevista per il 1° agosto 2023.

Per maggiori informazioni circa la Business Combination si rinvia al relativo Documento Informativo previsto dall’art. 14 del Regolamento Emittenti EGM messo a disposizione, tra l’altro, sul sito internet della Società www.indstars.it

Per ulteriori informazioni:

Industrial Stars of Italy 4 S.p.A.

Investor Relations: milano@indstars.it – T +39 011 6998733

Sicily by Car S.p.A.

Marketing Communications Manager: giovanna.peri@sbc.it – T +39 091 6390305

Banca Akros S.p.A.

Euronext Growth Advisor: ecm@bancaakros.it – T +39 02 434441

IRTOP Consulting

Investor Relations: Maria Antonietta Pireddu – m.pireddu@irtop.com – T +39 02 45473884

Financial Media: Antonio Buozzi, Domenico Gentile – ufficiostampa@irtop.com – T +39 02 45473884

