Sicilia fanalino di coda per tutela e diritti dei minori. Penultima nell’Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia, peggio solo la Campania.

Altre 4 Case del Sorriso di CESVI sono già attive a Bari, Milano e Napoli

Siracusa, 16 novembre 2023. A pochi giorni della celebrazione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre), apre a Siracusa la quinta Casa del Sorriso in Italia di Fondazione CESVI, struttura per la promozione dei diritti dell’infanzia e la prevenzione di povertà educativa e trascuratezza. Mentre su tutti i minori del Mezzogiorno pesa il “divario” con il Nord in fatto di povertà, abusi e maltrattamenti, disponibilità di servizi e opportunità, la Sicilia è tra le Regioni dove essere bambine e bambini è particolarmente rischioso e complesso.

All’inaugurazione della Casa del Sorriso di Siracusa, in Zona Zecchino vicino al difficile quartiere di Mazzarona, gestita da CESVI con la Cooperativa Sociale Mondo Nuovo, madrina d’eccezione Alexia, cantautrice e compositrice italiana che incontrerà i bambini e le famiglie alle prese con un laboratorio d’arte. Per il taglio del nastro, Amadeus invia un messaggio speciale rivolto ai bambini “Volevo fare i complimenti a voi e a CESVI: grande obiettivo raggiunto con l’apertura della Terza Casa del Sorriso (nel sud Italia) a Siracusa, dopo quelle di Bari e Napoli, con il contributo de I Soliti Ignoti dell’anno scorso che è andato a buon fine. Sono felicissimo, evviva La Casa del Sorriso, evviva CESVI. Un bacione grande a tutta Siracusa!”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.