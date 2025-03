In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Cinisi organizza l’evento “Infinita-Mente Donna 8“, che si terrà sabato 8 marzo alle ore 16:00 presso l’Aula Consiliare dello stesso Comune.

L’incontro sarà moderato da Maria Antonietta Mangiapane, direttrice della Biblioteca di Cinisi, con un panel di relatori di grande rilievo:

● Rosa Maria Spera, Casa Teatro Bagheria e autrice dell’opera teatrale Le Streghe;

● Andrea Giostra, per il saggio Femminicidio e Narcisismo patologico quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose;

● Rosalba Romano, Cooperativa Sociale Al Revés – Sartoria Sociale;

● Serenella Munacò, Presidente Inner Wheel Terrae Sinus;

● Ivana Cuttaia, Responsabile del progetto l’Araba Fenice – Ospedale Buccheri La Ferla.





Cinisi apre le porte alle donne, non solo per un giorno, ma senza dimenticare questo giorno. La questione femminile è sempre attuale e non si risolve con una sola ricorrenza. Infinita-Mente Donna vuole essere un’occasione per riflettere e condividere storie che incarnano il coraggio, la resilienza e il cambiamento delle donne.

L’evento racconta storie di donne che hanno lasciato un segno significativo nella nostra comunità, come quella di Rosa Maria Spera, che ha creato la Casa Teatro Bagheria, un luogo che fonde l’arte del teatro con la formazione, e di Rosalba Romano, che ha dato vita alla sartoria sociale Al Revés, un progetto che trasforma non solo i vestiti, ma anche le vite delle donne che vi partecipano.

Inoltre, sarà presentato il lavoro di Andrea Giostra, che affronta le tematiche del femminicidio e del narcisismo patologico, e il progetto innovativo di Ivana Cuttaia che, con il supporto di fotografi, aiuta le donne a trasformare la malattia in un percorso di riscatto.

L’evento rappresenta anche un momento di incontro e di scambio di idee, in cui ci si confronterà sul valore delle donne in tanti contesti, tra cui quello della solidarietà civile, in collaborazione con associazioni locali come Inner Wheel Terrae Sinus.

L’8 marzo, simbolicamente il giorno dell’infinito, è il giorno per ricordare e per agire. Un gesto simbolico di un’amministrazione che accoglie tutti, senza distinzioni, nella sua sala più rappresentativa per promuovere l’inclusione, l’ascolto e la partecipazione.

Luogo: CINISI, PALERMO, SICILIA

