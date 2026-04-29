In occasione del Campionato italiano Regolarità Epoca Gruppo 5, tra i principali appuntamenti del settore motociclistico d’epoca

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna sarà presente, con un Info Point, al Campionato italiano Regolarità Epoca Gruppo 5, che si svolgerà sabato 2 e domenica 3 maggio a Terrasini, in concomitanza con due giornate valide per il Campionato Europeo. L’evento, tra i principali appuntamenti del settore motociclistico d’epoca, rappresenta un’importante occasione di incontro per numerose imprese appartenenti a diversi comparti produttivi e non solo di quelli sportivo ed enogastronomico.





Nel corso della manifestazione sarà anche allestita l’area espositiva “Paddock Sicilia”, finalizzata alla valorizzazione dell’identità regionale attraverso degustazioni di prodotti tipici, mostre, momenti culturali e attività educative rivolte ai più giovani, con particolare attenzione ai temi della sicurezza stradale e alla sostenibilità ambientale. Il programma sarà arricchito da altre iniziative, come una mostra di moto d’epoca a Palazzo D’Aumale, la partecipazione di ospiti e testimonial del panorama internazionale dell’enduro, nonché le cerimonie di apertura e di premiazione finale, entrambe caratterizzate da richiami alla cultura e all’artigianato locale.





“L’evento – sottolinea Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna – ha, tra i vari obiettivi, quello di creare occasioni di sviluppo per il tessuto produttivo locale. La sinergia tra sport, turismo, cultura e impresa rappresenta un elemento chiave per favorire lo sviluppo economico locale in modo concreto ed efficace”, conclude.

“La manifestazione rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa diventare motore di promozione territoriale e crescita economica – aggiunge il presidente Alessandro Albanese -. Sostenere questi eventi significa offrire opportunità alle imprese locali e rafforzare l’attrattività della Sicilia e delle sue eccellenze”.





Per avere maggiori informazioni sul Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna ci si può collegare al sito www.paen.camcom.it oppure visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pidpaen, il profilo linkedin https://www.linkedin.com/company/pidpaen/ o il profilo Instagram https://www.instagram.com/pidpaen/.

Luogo: TERRASINI, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.