Un Info Point del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna sarà presente domenica 8 e lunedì 9 novembre prossimi, dalle 19,30, al Grand Hotel et Des Palmes di Palermo, che ospiterà “Palermo Squisita 2026”, tappa siciliana del circuito nazionale Italia Squisita. La manifestazione riunirà chef, pastry chef, pizzaioli, panificatori, mixologist, imprenditori, aziende, operatori dell’ospitalità e della ristorazione, giornalisti e professionisti del comparto enogastronomico. Con l’occasione l’Info Point promuoverà i servizi e le opportunità a disposizione delle imprese per sostenere i processi d’innovazione e trasformazione digitale.





“E’ un’occasione per promuovere una visione dello sviluppo economico in cui tradizione, qualità e innovazione siano elementi complementari – dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna -. La trasformazione digitale è una leva fondamentale per accrescere la competitività delle nostre imprese e valorizzare le eccellenze del territorio. Come Camera di Commercio – prosegue Albanese – intendiamo favorire opportunità d’incontro, confronto e crescita per riaffermare il ruolo strategico dell’innovazione quale leva fondamentale per la competitività e la crescita delle aziende, contribuendo al contempo a diffondere la conoscenza delle tecnologie digitali”.

“Essere presenti a Palermo Squisita 2026 – dice Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna – rappresenta un’opportunità per promuovere l’innovazione digitale in un contesto dinamico come quello dell’enogastronomia. Il Punto Impresa Digitale vuole essere un riferimento per far comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e intraprendere percorsi di digitalizzazione. Anche nei settori maggiormente legati alla tradizione, infatti, l’innovazione digitale può contribuire a valorizzare i prodotti e aprire nuove opportunità di mercato”, conclude Barcellona.





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Luogo: Grand Hotel e des Palmes, Via Roma, 398, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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