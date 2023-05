“L’approvazione in Parlamento dell’emendato al Decreto Legge 34 consentirà di includere nelle stabilizzazioni attuate dalle Asp anche il personale informatico, tecnico e professionale. Una decisione che ristabilisce equità e giustizia, evitando ingiuste disparità tra i lavoratori che durante la pandemia hanno garantito il funzionamento del sistema sanitario. Adesso l’Asp di Palermo potrà, come chiediamo da tempo, revocare il concorso per i programmatori stabilizzando quelli a tempo determinato”. Lo dice Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.