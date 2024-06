“Chiediamo urgentemente all’Anas un incontro per far luce sullo stato di avanzamento dei lavori della strada statale 117 dopo le voci contrastanti che si sono susseguite sulla stampa tra chi sostiene che l’opera infrastrutturale è stata abbandonata e chi invece conferma la disponibilità dei fondi per l’esecuzione dei lavori in provincia di Enna, fino al collegamento con lo svincolo di Mulinello sulla A19”. Lo dicono in una nota congiunta il segretario regionale della Filca Cisl Paolo D’anca e il sub reggente della Filca Cisl agrigento caltanissetta Enna, Luca Gintili, che aggiungono:” E’ evidente che le posizioni discordanti sono riconducibili alle beghe da campagna elettorale che non fanno sicuramente bene al territorio che ha bisogno invece notizie più certe rispetto al futuro di questa infrastruttura strategica e ci auguriamo che già a partire dal 10 giugno, dopo l’elezioni, ci si confronti in un tavolo tecnico con tutti gli organi referenti per avere più contezza sullo stato dei lavori e dare una risposta concreta a tutti i cittadini del comprensorio che non possono rischiare di vedere l’ennesima opera ferma al palo”



Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.