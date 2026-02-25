Palermo 25 febbraio 2026 – A meno di un mese dal referendum del 22 e 23 marzo, il Comitato della Società Civile per il NO di Palermo promuove un’assemblea pubblica per informare, discutere e mobilitare le cittadine e i cittadini a difesa dell’indipendenza della magistratura, della Costituzione e della democrazia.

L’iniziativa “Un No per difendere giustizia, Costituzione e democrazia”, si terrà venerdì 27 febbraio alle ore 17, al Noz, ai Cantieri Culturali alla Zisa, in via Gili, 4. A confrontarsi con il pubblico un parterre di relatori d’eccellenza. Interverranno Giovanni Bachelet, presidente del Comitato nazionale “Società civile per il No nel Referendum Costituzionale” , Rachele Manfredi, giudice civile presso il Tribunale di Palermo, Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi, Maurizio Landini, segretario generale Cgil. Contributo video di Alessandra Ballerini, avvocata specializzata in diritti umani. Coordinano Marta Capaccioni e Andrea La Torre. Diretta streaming su Antimafia Duemila.

L’evento del 27 rappresenta un momento di confronto e di approfondimento sulle ragioni per cui votare No alla riforma costituzionale promossa dal ministro Nordio e dal governo Meloni, aperto ai giovani, alle associazioni e alla società civile, al mondo del lavoro. Un’occasione per serrare le fila e rafforzare la partecipazione popolare per impedire la messa in discussione delle tutele costituzionali e dell’equilibrio dei poteri. A seguire, si intensificheranno i volantinaggi del comitato e le iniziative nei territori per raggiungere il maggior numero possibile di persone e diffondere le informazioni sui temi del referendum e sulle ragioni per votare No.





