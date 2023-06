Riapre con grandi novità lo Spazio Conad del centro commerciale Porte di Catania: una nuova gestione e un restyling studiato per offrire ai clienti un’esperienza di spesa comoda, innovativa e un’offerta che punta alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e delle produzioni locali.

Il punto vendita ha aperto questa mattina, dopo i lavori di ristrutturazione fortemente voluti dalla nuova gestione, affidata a Francesco Messina, socio storico di Conad, proprietario di altri punti vendita in Sicilia e componente del CDA Conad Nazionale, insieme al neo socio Giuseppe Privitera, profondamente radicato sul territorio catanese.

“Vogliamo rafforzare la relazione con il territorio, offrendo un servizio più efficiente, moderno ed evoluto, in grado di rispondere ancora meglio alle esigenze della comunità catanese, presentandoci con una nuova veste che valorizza il servizio e l’innovazione, con un assortimento ricco e completo che accoglie migliaia di prodotti provenienti da piccole e medie aziende agroalimentari locali.” – dichiara Francesco Messina.

Spazio Conad, con i suoi 6.000 mq di superficie di vendita, offre ampi spazi dedicati alla stagionalità, grande enfasi sul mondo dei prodotti freschi e freschissimi, dove le peculiarità del territorio trovano la loro massima espressione. Particolare attenzione anche al biologico e salutistico, con aree dedicate ai prodotti gluten free e senza lattosio.

All’interno sono presenti tutti i reparti per un’esperienza di spesa completa e di qualità in grado di coprire ogni esigenza di consumo. Potenziata anche l’area extra alimentare con ampia scelta di proposte per il tempo libero, il giocattolo, il tessile e l’elettrodomestico. Merita una nota di attenzione la cantina che ospita oltre 1.000 etichette, nazionali e non, e un importante spazio dedicato al territorio siciliano.

Il leit motiv della nuova gestione è “più servizio al cliente”. È stata rinnovata la parafarmacia con un vasto assortimento per la cura e il benessere di tutta la famiglia, con l’assistenza di personale specializzato per fruire di servizi specialistici. Una grande novità è senza dubbio l’apertura del primo Petstore Conad della provincia, specializzato per la cura ed il benessere degli animali, in cui è possibile trovare un’ampia scelta di prodotti per i propri amici a quattro zampe, insieme alla sicurezza della garanzia di qualità e convenienza di Conad, oltre a servizi come la toelettatura professionale, l’angolo ristoro per cani, l’incisione delle medagliette e una bilancia. Presto tornerà disponibile anche il servizio di spesa on line con consegna a casa o ritiro in negozio.

A tutto ciò si aggiunge il nuovo punto ristoro “Sapori e Sorrisi’’ con i suoi 200 posti a sedere che offre una vasta scelta per ogni pasto della giornata: dalla colazione al pranzo, fino ad arrivare all’aperitivo, con l’immancabile presenza del corner Sushi. Presente anche un punto specializzato per la vendita di gioielli.

“Continuano gli investimenti in Sicilia per l’ammodernamento della rete di vendita attuale per offrire un’esperienza di spesa ancora più rinnovata e confortevole– dichiara Vittorio Troìa, Direttore Area Sicilia PAC2000A Conad– Grazie alla fiducia dei nostri clienti e alla forte sinergia con il territorio, puntiamo a raggiungere nuovi traguardi consapevoli di rappresentare un importante punto di riferimento per il commercio al dettaglio in Sicilia da oltre 50 anni”.

Spazio Conad è aperto 7 giorni su 7 con orario continuato dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 21.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.