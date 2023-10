Siracusa, 04 ottobre 2023 – “Considerata la mole di esperienza maturata in contesti importanti come Roma, Napoli e Catanzaro, siamo certi che S.E. Raffaella Moscarella saprà fornire un validissimo contributo nell’affrontare le più importanti tematiche del territorio siracusano”.

A parlare sono il presidente di Confindustria Imprese Sicilia, Daniele La Porta, ed il segretario provinciale di Confindustra Imprese Siracusa, Enzo Caschetto che aggiungono: “A cominciare da quelle economico-sociali e quelle legate alla pubblica sicurezza, tematiche che tanto stanno a cuore alla nostra associazione datoriale, ma soprattutto ai nostri tanti associati”.

Da Confartigianato Sicilia e Siracusa arriva al nuovo Prefetto di Siracusa il più cordiale benvenuto e l’augurio di un proficuo lavoro.

La Porta e Caschetto non perdono l’occasione per ringraziare il prefetto uscente, Giusi Scaduto.

“La comunità di Lucca potrà ritenersi fortunata per l’arrivo in città di una servitrice dello Stato di altissimo profilo istituzionale e umano. Sua eccellenza, Giusi Scaduto ha assolto ai suoi complessi compiti nel territorio di Siracusa con grande dedizione e competenza andando probabilmente oltre a quanto solitamente viene rischiesto ad un rappresentante del Governo sul territorio”.

“Non possiamo che unirci all’unanime sentimento di gratitudine nei confronti del prefetto Scaduto per il suo ammirevole impegno in questi anni a Siracusa, occupandosi delle annose emergenze di questo terriorio (la gestione del fenomeno migratorio a Cassibile con la lotta al triste fenomeno del caporalato) – aggiungono all’unisono i vertici di Confartigianato – e fornendo anche e soprattutto un grande contributo per attività fondamentali per migliorare la qualità della vita degli abitanti di questo territorio a partire dall’iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Ma si tratta solo di alcuni aspetti del grande lavoro svolto dalla dottoressa Scaduto in questi anni”.

Daniele La Porta ed Enzo Caschetto augurano a Sua Eccellenza buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.