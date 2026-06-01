Una prima tappa che è anche una dichiarazione d’intenti: partire dalla Sicilia per portare il cinema isolano in giro per l’Europa. Il tour internazionale di “Insula” è pronto a cominciare dal cinema Rouge et Noir di Palermo, mercoledì 3 giugno a partire dalle 21, con il regista local Filippo Susinno chiamato a presentare i lavori di suoi giovani colleghi, tra i quali anche il palermitano Antonino Sidoti.

Il progetto “Insula – Impressioni di Sicilia”, che dedica uno spazio di visibilità ai cortometraggi di registi siciliani o ambientati in Sicilia, si evolve: dopo sei edizioni consecutive a Catania e un primo tour nazionale nel 2025, nel 2026 diventa “Insula on tour”, un progetto europeo itinerante, con quattro tappe in altrettante città del continente. A organizzarlo è l’associazione culturale Scarti, che da 24 anni (l’edizione 2026 sarà la 25esima consecutiva) organizza Magma – mostra di cinema breve, festival internazionale di cortometraggi di Acireale.

Con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura) e di Siae, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, il tour 2026 introduce un modello inedito di passaggio di testimone: i quattro registi siciliani protagonisti dell’edizione 2025 diventano “ambasciatori” del progetto, e ciascuno presenta personalmente – nella propria città di residenza, studio o lavoro – i quattro nuovi giovani registi siciliani under 35 selezionati per questa edizione: il già citato palermitano Antonino Sidoti, e poi Chiara Guastella, Giorgio Marino e Natalie Spencer.

I film in programma raccontano diverse sfaccettature della geografia fisica e umana della Sicilia, attraverso storie di identità, memoria, amore e trasformazione. E i registi e le registe, vero motore propulsore dell’iniziativa, diventano protagonisti poiché presentano non solo le loro pellicole, ma anche il loro modo di respirare insieme a questa terra.

La prima tappa di “Insula on tour” è anche quella più vicina alle radici del progetto. Filippo Susinno, regista palermitano classe 2001 e protagonista del tour nazionale 2025, torna nella sua città per aprire questa nuova stagione di Insula. Ad accogliere l’evento è il Cinema Rouge et Noir, punto di riferimento per la cinefilia palermitana e per la promozione del cinema d’autore in Sicilia.

Dopo Palermo, le altre tappe sono: Parigi (1 luglio 2026), poi Lisbona e Bologna. L’ingresso è gratuito per tutte le tappe.





I FILM IN PROGRAMMA





“Appunti sugli uomini”, di Chiara Guastella. Uno sguardo femminile invita degli uomini a interrogarsi sulle proprie azioni quotidiane: quelle che, in quanto maschi, vengono date talmente per scontate da non sembrare nemmeno una scelta. Chiara Guastella (Ragusa), laureata all’Accademia di Belle Arti di Palermo, ha realizzato il suo corto “Appunti sugli uomini” nel 2025. Il film è una produzione del Centro sperimentale di cinematografia – Sede Sicilia.

“Hunger”, di Natalie Spencer. La signora Aetna si annoia – e la noia può essere pericolosa quando si è una dea vulcanica. Una donna anziana condivide le sue lezioni di vita, ma presto diventa chiaro che le cose non sono come sembrano. Natalie Spencer, italo-britannica, ha un percorso che abbraccia recitazione, produzione, curatela e regia. Co-fondatrice dell’associazione “NuVo: nuove voci” e selezionata dal BFI nel 2022, “Hunger” è il suo esordio alla regia.

“Consorzio umano”, di Giorgio Marino. Cosa vuol dire essere umani oggi? Un documentario sperimentale costruito su dodici anni di materiale video personale, che cerca risposte sgangherate a domande poste male. Giorgio Marino, filmmaker e fotografo, lavora da oltre dieci anni tra l’Italia e l’estero. Dal 2020 collabora al Festival di Cannes. “Consorzio umano” è costruito su dodici anni di archivio video personale.

“Blindlove”, di Antonino Sidoti. Valentino è un giovane sicario abituato a vivere nell’ombra. Finché il suo sguardo incrocia quello di Valentina: enigmatica, magnetica. Da quel momento, qualcosa in lui comincia a cambiare. Antonino Sidoti (Palermo) è assistente alla regia su numerosi set cinematografici e televisivi, tra cui la serie Netflix “Incastrati”. I suoi cortometraggi hanno ottenuto riconoscimenti in festival nazionali e internazionali.

Magma è realizzato dall’associazione culturale Scarti, in collaborazione con il Comune di Acireale e grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission e della Camera di Commercio Sud Est Sicilia. Dal 2025 Magma ha anche il sostegno del MiC (Ministero della Cultura) e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Luogo: Cinema Rouge et Noir, piazza Verdi, 8, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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