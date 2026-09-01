L’IA negli ultimi anni ha iniziato a influenzare profondamente la vita privata, il mondo del lavoro, i rapporti con le istituzioni pubbliche. Scienziati di tutto il mondo adesso si riuniscono a Erice per offrire ai giovani ricercatori di tutto il mondo e alle istituzioni l’opportunità di comprendere la reale rilevanza delle innovazioni tecnologiche introdotte dall’intelligenza artificiale: lo fanno attraverso una Scuola internazionale di tecnologia e diritto dell’IA, l’”International School on Artificial Intelligence: Technology and Law”.

Una settimana di intensi lavori, dall’1 al 6 settembre 2026, organizzati dall’«Ettore Majorana» Foundation e Centre for Scientific Culture, fondato dal fisico Antonino Zichichi, con la Scuola diretta da Axel Lehmann, Pavan Dugall e Pier Paolo Maria Menchetti.





Si approfondiranno i temi dei benefici e dei rischi tecnologici in diverse aree applicative, analizzando al contempo lo stato dell’arte in relazione ai comportamenti sociali, alle norme etiche e legali e alle future esigenze normative. I partecipanti avranno l’opportunità unica di apprendere e interagire con esperti di fama internazionale.

Le presentazioni affronteranno sviluppi, vantaggi e promozione della consapevolezza delle opportunità e dei rischi emergenti dall’uso dell’IA, ma anche la promozione di un comportamento etico e socialmente responsabile, nonché l’esigenza dell’introduzione di codici di condotta e di un quadro giuridico globale volto a prevenire abusi, frodi e attività criminali. Le principali sfide consistono oggi nel promuovere la consapevolezza, favorire accordi comportamentali e legali a livello mondiale e tenere il passo con il rapido sviluppo e l’applicazione dell’IA. Da questa prospettiva, le presentazioni scientifiche analizzeranno lo stato dell’arte a livello globale in materia di norme di condotta, governance, regolamentazione giuridica, nonché implicazioni etiche e sociali.





Al link https://centrostudicsaia.it/2nd-course-of-the-internaonal-school-on-ai-technology-and-law-ettore-majorana-foundation-erice/ è possibile consultare il programma dettagliato.

Coloro che desiderano partecipare possono contattare la Direzione della Scuola:

Pavan Duggal, e-mail: pavanduggal6@gmail.com

Axel Lehmann, e-mail: Axel.Lehmann@unibw.de

Pier Paolo Maria Menchetti, e-mail: pmenchetti@gmail.com

Ulteriori informazioni sulle attività della “FONDAZIONE E CENTRO DI CULTURA SCIENTIFICA ETTORE MAJORANA” sono disponibili sul web al seguente indirizzo: https://ettoremajoranafoundation.it

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