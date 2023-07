“Ho presentato un’interrogazione parlamentare sul problema del caro affitti che interessa gli studenti fuori sede e sull’implementazione degli alloggi a disposizione degli studenti universitari. Un’esigenza che si impone con particolare urgenza alla vigilia dell’avvio dell’anno accademico”. Il deputato regionale di FdI Marco Intravaia è intervenuto con un’interrogazione all’Ars per capire quale sia il piano del Governo regionale e, in modo particolare, dell’assessorato regionale all’Istruzione e formazione, per combattere il caro affitti e per provvedere alla carenza di alloggi per gli universitari fuori sede e in determinate condizioni reddituali.

“Devono essere individuati dei locali per ampliare l’offerta dei posti per gli universitari, fornendo risposte concrete al caro affitto che affligge tante famiglie e mette a rischio il diritto allo studio, soprattutto per gli studenti fuori sede. Chiediamo al presidente della Regione e all’assessore di reperire le risorse necessarie, al momento carenti, e di porre in atto ogni misura per risolvere questa annosa questione, che si aggrava sempre di più, e si fa sentire con maggiore drammaticità all’avvio dell’anno accademico”.

