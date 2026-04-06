A seguito dell’interruzione stradale dovuta ai lavori di manutenzione previsti, si segnala un grave disservizio per quanto riguarda le linee bus 721 e 603. Attualmente, infatti, nessun autobus transita lungo via Ammiraglio Rizzo, con evidenti disagi per i cittadini che utilizzano quotidianamente queste tratte. Ciò che desta maggiore preoccupazione è la totale assenza di comunicazione: molti utenti si sono trovati improvvisamente senza servizio, senza alcun avviso preventivo né indicazioni alternative. Una situazione che crea confusione e difficoltà, soprattutto per lavoratori, studenti e persone anziane. È necessario che venga fatta chiarezza e che si intervenga tempestivamente per garantire un’informazione adeguata e soluzioni concrete ai disagi creati.

Nei prossimi giorni mi confronterò con gli assessori Falzone e Carta per affrontare la questione e chiedere risposte precise, oltre a un miglioramento nella gestione e comunicazione di interventi di questo tipo.





Natale Puma Consigliere Comunale di Palermo

Luogo: Via Ammiraglio Rizzo , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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