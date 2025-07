Un excursus finalizzato alla divulgazione e diffusione degli IAA realizzati nei contesti dell’Agricoltura Sociale. S’intitola “One Health & IAA. Buone pratiche per gli Interventi Assistiti con gli Animali in Agricoltura Sociale” (Mediter Italia edizioni) il libro, curato da Salvatore Cacciola, Dora Li Destri Nicosia, Carmela Murè, Michele Panzera e Maria Luisa Salamone, in cui gli autori ci fanno comprendere come e perché adottare buone pratiche per gli interventi assistiti con gli animali in agricoltura sociale, partendo dalla meravigliosa realtà delle fattorie sociali e del benessere che genera il rapporto tra uomo, animale e ambiente, spiegando i principi di bioetica animale applicata, non dimenticando i riferimenti normativi relativi agli IAA.

A presentarlo alle 18.30 di giovedì 17 Luglio saranno Salvatore Cacciola, sociologo, presidente della Rete Fattorie Sociali Sicilia, e Michele Panzera, presidente del Centro specializzato universitario IAA dell’Università di Messina. Modera Gilda Sciortino.

Ancora un altro coinvolgente evento della stagione di piazzetta Bagnasco, promossa dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.

Il libro

Fondamentale il lavoro d’equipe, le dinamiche relazionali e team building con le relative esperienze del progetto “Sicilia Agrisocial” che sottende a questo lavoro, dal momento che Il nucleo originario del manuale è stato redatto nell’ambito delle azioni finalizzate al Best Practice Management per gli IAA in Fattorie Sociali, condotte dall’Azienda Agricola Dora Li Destri Nicosia – Fattoria Agro-Sociale Pietralunga, all’interno del Progetto “Agricoltura Sociale e promozione delle Comunità Locali Sostenibili in Sicilia (SICILIA AGRI SOCIAL). Progetto ideato e coordinato dalla Rete Fattorie Sociali Sicilia (Ente Capofila: la Cooperativa Sociale Energ-Etica Catania).

Gli autori

Salvatore Cacciola

Sociologo dirigente ASP Catania, responsabile dell’unità operativa educazione e promozione della salute. Presidente della Rete Fattorie Sociali Sicilia e dell’Associazione Nazionale Bioagricoltura Sociale. Autore di saggi e di quattro volumi su tematiche di sociologia della salute, promozione della salute, metodologia della ricerca sociale, politiche sociali.

Dora Li Destri Nicosia

Medico veterinario esperto in Comportamento Animale e in IAA; referente dell’Associazione Rete Fattorie Sociali Sicilia per il settore IAA. Dopo la laurea a Bologna, svolge un Phd sul benessere animale in IAA, dedicandosi, quindi, prima in Emilia Romagna e poi in Sicilia, a operatività ispirate a una visione sistemica delle interazioni uomo-animale-ambiente.

Carmela Murè

Medico psichiatra, responsabile di progetto IAA. Direttrice UOC Dipendenze Patologiche Asp En. Direttrice del Dipartimento Salute Mentale Asp di En; fautrice nell’ambito dei suoi incarichi di attività territoriali di supporto all’utenza basate sul coinvolgimento del Privato Sociale, tra cui progettualità di IAA.

Michele Panzera

Professore ordinario di Etologia veterinaria e Benessere animale, dal 28 dicembre 1999, presso il Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Messina. Presidente del Centro Specializzato Universitario per gli Interventi Assistiti con gli Animali dell’Università degli Studi di Messina. Medico Veterinario esperto in Interventi Assistiti con gli Animali, DigItalPet Id E-1849.

Maria Luisa Salamone

Psicologa-Psicoterapeuta della Gestalt, responsabile di progetto IAA. Lavora attualmente presso l’Asp 4 En, Dip. Salute Mentale. Trascorre la sua infanzia tra pescheti e campi coltivati dell’azienda agricola di famiglia; è una sostenitrice del rapporto uomo-animale-natura.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.