



Dalle ammoniti alla cooperazione scientifica e istituzionale: la visita di Lila Desjardins rafforza il confronto tra il Madonie UGGp e il Geopark de Haute-Provence (Francia).

Lila Desjardins, sindaca di Peyruis e consigliera dipartimentale delle Alpi dell’Alta Provenza, ricopre le cariche di vicepresidente della comunità d’agglomerazione Provence Alpes Agglomération (con delega allo Sviluppo Economico e al Digitale) e del GAL locale. Presiede inoltre l’Ente intercomunale del Geoparco dell’Alta Provenza, il primo Geoparco mondiale riconosciuto dall’UNESCO, istituzione apripista per la nascita della rete globale dei Geoparchi.

Ad accoglierla sono stati il Presidente dell’Ente Parco delle Madonie Giuseppe Ferrarello, il dirigente e referente del Madonie UNESCO Global Geopark Peppuccio Bonomo e i geologi Alessandro e Fabio Torre. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le attività della Sezione Geologica “Giuseppe Torre” del museo Collisani, ospitata nel Palazzo Pucci Martinez, con particolare riferimento al patrimonio paleontologico delle Madonie e alle iniziative di ricerca e divulgazione.

Il rapporto tra le due realtà presenta inoltre una specifica base scientifica. Il collegamento con l’Haute-Provence risale alla nascita della Sezione Geologica “Giuseppe Torre” e si è consolidato nel 2004, in occasione dell’inaugurazione del polo museale.

“I territori delle Madonie e dell’Haute-Provence condividono importanti elementi di interesse paleontologico”, spiegano i geologi Fabio e Alessandro Torre. “Particolarmente significativo è il riferimento alle ammoniti, rappresentate nei rispettivi percorsi museali attraverso uno scambio di calchi”.

La Sezione Geologica “Giuseppe Torre” conserva infatti un calco proveniente dal Geopark de Haute-Provence costituendo un elemento concreto di una collaborazione che mette in relazione due aree geologicamente significative del Mediterraneo occidentale.

L’incontro ha infine posto le basi per possibili iniziative comuni nel campo della ricerca, della divulgazione scientifica e della valorizzazione territoriale, oltre alla prospettiva di formalizzare ulteriormente i rapporti istituzionali tra le due realtà.

“È per noi un grande onore accogliere Lila Desjardins – afferma il presidente Giuseppe Ferrarello – nel nostro territorio. La sua visita rafforza il confronto e il legame scientifico e istituzionale tra il Madonie UNESCO Global Geopark e il Geopark de Haute-Provence, pioniere della rete mondiale dei Geoparchi. Iniziative di questo tipo ci permettono di porre le basi per future attività comuni di ricerca, divulgazione e valorizzazione territoriale, favorendo lo scambio di conoscenze e strumenti indispensabili per la conservazione e la fruizione sostenibile del patrimonio geologico dei nostri territori. Per questo un sentito grazie ai geologi Fabio e Alessandro Torre che con competenza e rigore scientifico hanno guidato la visita dell’illustro ospite”.

La collaborazione tra il Madonie UNESCO Global Geopark e il Geopark de Haute-Provence si inserisce così nel più ampio quadro della rete internazionale dei Geoparchi UNESCO, con l’obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze e strumenti per la conservazione e la fruizione sostenibile del patrimonio geologico.

Luogo: Museo Collisani, sezione geologica £Giuseppe Torre”, N, PETRALIA SOTTANA, PALERMO, SICILIA

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