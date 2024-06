C’è grande attesa per il nuovo appuntamento della Rassegna “Intrecci Narrativi” – Libri, Musica e Degustazioni, in programma venerdì 14 giugno alle 18.30 al Collegio dei Gesuiti ad Alcamo e l’indomani, 15 giugno, a Villa Riso a Palermo, per la presentazione del libro di Gaspare Grammatico “Le spine del ficodindia” (edizioni Mondadori). Si tratta delle nuove avventure di Nenè Indelicato, commissario di polizia senza superpoteri e papà single, che svolge i ruoli di detective e genitore a tempo pieno. Gaspare Grammatico è nato a Trapani, dove torna appena può. Vive tra Torino e Milano. Autore tv, da anni lavora nella squadra del programma televisivo “Fratelli di Crozza”. Per il Giallo Mondadori ha pubblicato Una questione di equilibrio (2023), la prima indagine della serie dedicata a Nenè Indelicato. “Intrecci Narrativi” è una contaminazione di letteratura, degustazioni e musica, con la presenza di scrittori, che spaziano dagli esordienti ai più noti nelle classifiche, di aziende vinicole con giovani vignaioli, e di giovani attori e musicisti. La degustazione del terzo appuntamento sarà curata dall’Azienda Adamo Vino&Olio.

La rassegna dell’“Associazione per l’Arte” con la direzione organizzativa di Giuseppe Messana e artistica di Vito Lanzarone, è realizzata con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e la collaborazione della Scuola di Cinema Indipendente Piano Focale e dell’Associazione Zeste Hub di Palermo.

Tra gli altri eventi in programma “Associazione per l’Arte” ha la nuova edizione del corso di scrittura creativa, KLAB”, che si terrà a Villa Riso, a Palermo, in quattro fine settimana fra ottobre e novembre, con la presenza, fra gli altri, di Nadia Terranova, Tiziano Scarpa e Marcello Fois.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.