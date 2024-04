Presentato il nuovo docufilm Yes in Sicily dal titolo “Io rimango qui” al Teatro Rosso di San Secondo con il Prefetto di Caltanissetta, Sindaco di San Cataldo, le massime Autorità del territorio e le scuole superiori.

Prima proiezione al pubblico è programmata per il 14 aprile ore 19.00 al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta.

Il 9 aprile è stato presentato il nuovo docufilm Yes in Sicily dal titolo “IO RIMANGO QUI” al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta in presenza del Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, il Sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato con il Vice Sindaco Marianna Guttilla, il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, le massime autorità civili e militari del territorio, il Provveditore agli Studi Filippo Ciancio con oltre 350 studenti delle Scuole Superiori della Città di Caltanissetta e l’ Ispettore dei Salesiani Sicilia Don Giovanni D’Andrea con il Direttore dell’Oratorio di San Cataldo, Don Edoardo Cutuli e Don Francesco Bontà.

All’anteprima erano presenti anche il regista del film Giuseppe Palmeri, il Direttore di Produzione Vincenzo Amico, il Direttore Artistico Vitale Vancheri, tutto il gruppo Yes in Sicily che ha prodotto il docufilm ed i protagonisti Salvatore Modaffari, Andrea La Fisca, Ludovica Amico, Claudia Bellomo, Giorgio Falzone, Marta Falzone, Alice Amico, Matteo Asaro insieme agli altri attori del L@b’Oratorio teatrale “CGS Don Bosco” dell’Oratorio Salesiano “San Luigi” di San Cataldo.

La manifestazione è stata organizzata dal Sindaco di San Cataldo ed il Prefetto di Caltanissetta che hanno accolto i valori del docufilm patrocinando l’opera in relazione ai suoi contenuti culturali, di memoria storica e valorizzazione del territorio come momento di compartecipazione agli ideali espressi dal progetto e di esempio per i giovani. Tale patrocinio e sostegno è stato anche accolto dall’ Ispettoria Salesiana Sicula e dalla Prefettura di Agrigento, Città di Palma di Montechiaro.

Il nuovo lungometraggio “Io rimango qui” è un docufilm che rievoca la nostalgia degli anni giovanili per coloro che sono cresciuti negli anni ’80, raccontando il loro stretto legame con il luogo d’origine ed il territorio. “La scelta è stata quella di sviluppare ulteriormente il linguaggio cinematografico del visual poem verso un documentario narrativo”- spiega il regista Giuseppe Palmeri- “attraverso la struttura narrativa del docufilm si snoda un percorso interiore grazie ad immagini che evocano sensazioni ed emozioni profonde. Quest’opera offre una narrazione delicata e sensibile di storie quasi invisibili, che appartengono ad ognuno di noi e che vengono riportate alla memoria per essere trasformate in un viaggio emotivo e visuale. ”.



Prosegue la presentazione Vitale Vancheri nel doppio ruolo di attore e Direttore Artistico del progetto nonché fondatore, insieme a Vincenzo Amico, del L@b’Oratorio teatrale “CGS Don Bosco” dell’Oratorio Salesiano “San Luigi” di San Cataldo: “Il nostro desiderio è quello di guidare i ragazzi a scoprire il teatro come strumento educativo nello spirito Salesiano.

Nel film i personaggi si affacciano ai loro sogni in un contesto storico che è germogliato con le medesime dinamiche in ogni grande città o piccolo paese diventando simbolo condiviso dall’intera generazione degli anni ‘80”. Prosegue infine Vincenzo Amico, Direttore di Produzione ed autore della sceneggiatura, scritta insieme a Giuseppe Palmeri, Vitale Vancheri e con la collaborazione di Gabriella Sardo: “Il docufilm vuole essere testimonianza di una storia che è stata genesi di una connessione comunicativa che nel tempo ha portato alla modernità ed alla velocità delle connessioni umane.

Ruolo centrale nella narrazione del docufilm è la Musica: “evocativa ed intensamente collegata alla storia” spiega il maestro Gaetano Bellomo autore della colonna sonora originale ed anche della canzone che prende il titolo del docufilm con arrangiamenti del maestro Aldo Giordano REC Studio e cantata dalla cantautrice siciliana Patrizia Capizzi.

Gli altri membri del gruppo Yes in Sicily sono: Ilenia Amico ( Yes in Sicily founder e supervisor), Massimo Palmigiano (drone e fotografia), Leo Dominici e Giusy Rindone (costumi e scenografia), Marilena Rindone (segretaria edizione), Luciano Carrubba ( location advisor), Luigi Benincasa (fonico di ripresa). Gli altri attori impegnati nel docufilm: Barbara Falzone, Alda Mosca, Leo Dominici, Vincenzo Amico, Michele Celeste, Lillo Bellavia, Leo Dominici, Chiara La Fisca, Arcangelo Galanti, Erika Giordano, Isabella Fragale, Maria Orlando, Andrea Minnucci, Calogero Giordano e Elisabetta Scarlata.

Il film è totalmente ambientato in Sicilia, tra il comune di San Cataldo e Palma di Montechiaro ed alcune scene nei vicoli di Pietraperzia. Le locations di ambientazione del docufilm sono state selezionate con il supporto di Luciano Carrubba e del suo gruppo di amici del trekking, con i quali sono state individuati i luoghi più affascinanti e suggestivi del territorio così da proporre il tema della valorizzazione del territorio anche nell’ottica marketing territoriale, con il desiderio di mostrare una Sicilia autentica.

Presentazione del film al pubblico il 14 aprile ore 19.00 con una proiezione in presenza del cast e del gruppo Yes in Sicily, presso il Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta.

Luogo: Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, Salita Matteotti, 10, CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

