Oggi, 6 novembre 2026, la quarta tappa dell’iniziativa farà tappa al Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II”, in via Simone di Bologna 11, nell’area del Monte di Pietà. Un nuovo contesto per un progetto che punta a valorizzare le energie, le idee e le potenzialità delle nuove generazioni, promuovendo occasioni concrete di ascolto e partecipazione.

L’incontro prenderà il via alle ore 10:00 con un laboratorio rivolto a studenti e studentesse, pensato come uno spazio di confronto, creatività e cittadinanza attiva. A seguire, la giornata proseguirà con “CineHollywood”, un momento musicale affidato al tenore Fabrizio Corona e alla mezzosoprano Valentina Miserendino.

L’ingresso è libero.





Un percorso che attraversa la città

Il passaggio dalle periferie al Centro Storico conferma la volontà di raggiungere i giovani nei luoghi in cui vivono, studiano e costruiscono le proprie relazioni. La partecipazione, infatti, non è legata a un singolo quartiere, ma rappresenta un’opportunità da rendere accessibile a tutta la comunità. Il progetto prende spunto dall’omonimo volume di Francesco Panasci, presidente di E.C.U. – European Culture University ETS, e si fonda sull’idea che ogni giovane custodisca risorse e capacità che possono trasformarsi in creatività, conoscenza e responsabilità, se accompagnate da occasioni autentiche di espressione.

«Vogliamo evitare di parlare dei giovani senza parlare con i giovani», ricorda Panasci. «Il progetto nasce per raggiungerli nei luoghi in cui vivono, creare occasioni autentiche di ascolto e offrire loro spazi nei quali possano esprimersi, confrontarsi e sperimentare nuovi linguaggi».

La musica come occasione di incontro

Anche in questa quarta tappa, la musica avrà un ruolo centrale nel favorire la condivisione e il dialogo tra generazioni. Non soltanto intrattenimento, ma un linguaggio comune capace di avvicinare studenti, docenti, famiglie, associazioni e cittadini. L’iniziativa è promossa da E.C.U. – European Culture University ETS, con la compartecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani, il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo, e del Comune di Palermo – Assessorato alle Attività sociali e Assessorato alle Politiche giovanili.

L’appuntamento è per venerdì 6 novembre, dalle ore 10:00, al Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II”. Una nuova occasione per dare spazio alle idee dei giovani e rafforzare il legame tra scuola, cultura e territorio.

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