INNANZITUTTO GRAZIE BLOG SICILIA PER L’ATTENZIONE

Salve sono Davide Corona padre di alysea 5 anni affetta da autismo livello 3 Dsm5.

Sono amministratore di un gruppo Facebook IO VIVOL’AUTISMO, PARLIAMONE) insieme ad altri genitori abbiamo deciso di creare questo gruppo in modo di poter dare voce a chi voce non ha ,così come abbiamo creato una chat su WhatsApp dove 54 famiglie con il cuore in mano si raccontano storie, disservizi, delusione, speranze genitori che partono in Sicilia o su in italia per avere migliori servizi .

Penso a emilio padre di un bambino autistico che affronta con dignità forza la malattia che lo ha colpito oltre ad occuparsi egregiamente di suo figlio.

Parlare di inclusione alle scuole non solo a ridosso della giornata mondiale dell’autismo (2 aprile )ma farlo spesso renderlo obbligatorio. troppo spesso abbiamo a che fare con un sistema scolastico deficitario, maestre di sostegno con i titoli ma che non hanno conoscenze sulla disabilità o sull’autismo è le sue commobilità.non tutti per carità ma gran parte oltre a non essere adeguatamente formate sono pure poco empatiche verso le famiglie. Non tutta l’erba va fatta un fascio per carità,ci sono genitori (pochi) dove sono soddisfatti delle loro maestre di sostegno

Incoraggiare le condivisioni di materiali, giochi e attività, fornire rinforzi programmati dopo ogni attività di lavoro, a lui graditi

Trovare i punti di forza e sfruttarli per aumentare la motivazione del bambino.

I bambini autistici non sono rinchiusi in una bolla,i bambini autistici sono una risorsa per tutti i compagni di classe

Inclusione Inclusione Inclusione Inclusione

Cosi come bisogna fare molto per quanto concerne l’inserimento nel mondo del lavoro,anche chi ha compromissioni più accentuate. sappiamo che il 44 % dei soggetti autistici non è verbale tra cui mia figlia purtroppo quindi diventa quasi impossibile inserirli da adulti nel mondo del lavoro seppur con il tutor

Formare le maestre di sostegno periodicamente sulle complessità di tale handicap ,controllare periodicamente che vengano applicate i piani di intervento (Glo)

Insieme ad altri genitori abbiamo pensato di proporre di aumentare le strutture estive convenzionate per i nostri figli,di includere l’aba troppo oneroso per le famiglie nel programma riabilitativo insieme alla LOGOPEDIA e PISICOMOTRICITÀ .

I servizi ci sono e sono ben funzionanti, come la 328 e i servizi ausl in regine di convenzione

Pensiamo ai tanti disabili ancora senza assistenza all’autonomia, alla comunicazione, all’igiene. Insomma ci sono tante cose da fare.

Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’autismo crediamo possa essere un modo per avvicinare i soggetti autistici verso i cosiddetti normotipici un modo per avere in un solo istante un reciproca normalità. Luogo: Palermo ,

CORDIALMENTE DAVIDE CORONA.









