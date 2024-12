Salve sono Davide Corona amministratore di un gruppo Facebook (io vivo l’autismo, parliamone. Parlare di inclusione alle scuole, nel mondo del lavoro. Sembra un impresa assurda il tema dell’autismo viene troppo silenziato durante l’anno, eccetto ilm2 aprile. Troppo poco, insufficiente io padre di Alysea affetta da autismo livello 3 insieme ad altri genitori che vengano rese obbligatorie Parlare alle scuole sull’autismo più volte durante l’anno nelle scuole, nei teatri, parlare di inclusione.

Un altro aspetto importante è formare le maestre di sostegno troppe volte non preparate, formarle sulla complessità di tale handicap ,pensiamo insieme ad altri genitori la creazione di strutture estive convenzionate per i nostri figli. Pensiamo ai tanti disabili ancora senza assistenza all’autonomia, alla comunicazione, all’igiene. Insomma ci sono tante cose da fare. Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’autismo crediamo possa essere un modo per avvicinare i soggetti autistici verso i cosiddetti normotipici un modo per avere in un solo istante un reciproca normalità.

Luogo: Palermo , Via Salaparuta, 1, 90130, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.