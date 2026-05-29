“Apprendiamo con soddisfazione dalla nota diffusa dal Presidente della Regione Siciliana e dall’Assessore regionale della Salute del via libera espresso dal Nucleo di valutazione del Ministero della Salute al piano di investimenti da 91 milioni di euro destinato all’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo”.

Lo dichiarano il Segretario Provinciale UGL Salute Messina, Fabrizio Denaro, ed il Segretario UTL UGL Messina, Tonino Sciotto.

“Si conclude così un iter amministrativo particolarmente lungo e complesso, avviato con il finanziamento approvato nel 2017 e giunto oggi, dopo quasi nove anni, ad una fase finalmente concreta e operativa. Un risultato importante che arriva in un momento significativo per l’Istituto, che ha recentemente ottenuto il rinnovo del riconoscimento ministeriale di IRCCS per ulteriori due anni, confermando il valore scientifico e assistenziale della struttura”.

“Come organizzazione sindacale – proseguono Denaro e Sciotto – in più occasioni siamo intervenuti pubblicamente a sostegno di questo finanziamento e del completamento dell’iter amministrativo necessario alla sua concreta attuazione. Per questa ragione sentiamo questo importante risultato anche un po’ nostro, frutto di un impegno costante a difesa del ruolo strategico dell’IRCCS Bonino Pulejo per Messina e per tutta la Sicilia”.

Secondo UGL, “gli investimenti previsti rappresentano una straordinaria occasione per realizzare una sanità moderna attraverso strutture ospedaliere di nuova generazione, digitali, intelligenti ed eco-sostenibili, capaci di integrare innovazione tecnologica, ricerca e assistenza sanitaria avanzata”.

“Particolarmente strategico appare il polo tecnologico collegato alla Risonanza Magnetica 7 Tesla, che può realmente consentire a Messina di diventare un centro di attrazione nazionale ed internazionale nel campo delle neuroscienze, dell’imaging avanzato e della ricerca clinica altamente specializzata”.

Denaro e Sciotto evidenziano tuttavia come “l’aspetto infrastrutturale e tecnologico, da solo, non possa essere sufficiente. È necessario che la Regione Siciliana accompagni questa fase con adeguate risorse economiche e organizzative, anche attraverso l’aumento dei tetti di spesa, per consentire il reclutamento di personale destinato sia alla realizzazione delle opere collegate al finanziamento sia al potenziamento delle attività di ricerca e assistenza, come già avviene in altre Regioni italiane”.

“Questa deve essere considerata non soltanto una opportunità per l’IRCCS Bonino Pulejo, ma un’occasione di crescita e sviluppo per l’intero territorio messinese, con importanti ricadute sul piano occupazionale, scientifico, tecnologico ed economico”.

“Rivolgiamo infine un augurio di buon lavoro alla Direzione Strategica dell’Istituto, che avrà il gravoso compito di tradurre concretamente questi investimenti in opere, servizi e sviluppo reale per il territorio. Ma non va dimenticato il grande merito dell’ex Direttore Scientifico Prof. Dino Bramanti, che fu il vero volano capace di consentire l’assegnazione di questo importante finanziamento all’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, contribuendo in maniera determinante alla costruzione di una visione di sviluppo scientifico e infrastrutturale che oggi trova finalmente concreta attuazione”.

Il Segretario provinciale UGL Salute Il Segretario Provinciale UGL-UTL

Fabrizio Denaro Tonino Sciotto





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