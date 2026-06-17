Reduce dalla brillante affermazione conseguita al Rally Adriatico, il giovane portacolori Alex Lorenzato (Ford Fiesta Rally3), affiancato per l’occasione dall’esperto Nicolò Lazzarini, punterà a consolidare la leadership di categoria nel Campionato Italiano Rally Terra

Con l’imminente svolgimento del 54° San Marino Rally, in scena il prossimo fine settimana, il sempre avvincente Campionato Italiano Rally Terra compirà il giro di boa. Atteso all’ennesimo debutto stagionale, nella circostanza lungo gli iconici sterrati sammarinesi e del Montefeltro, il giovane Alex Lorenzato, su Ford Fiesta Rally3 della PR2 Sport, ritroverà sul sedile di destra l’esperto Nicolò Lazzarini.









Reduce dalla vittoria di classe (la seconda dopo quella firmata al Città di Foligno) e da una strepitosa decima piazza assoluta ottenute entrambe al Rally Adriatico, il portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) proseguirà il percorso di apprendistato, sin qui vissuto da protagonista, puntando a incamerare altri punti pesanti per consolidare la leadership di categoria nella serie tricolore e incrementare il vantaggio sui diretti avversari. «Se dovessi trarre un primo bilancio di metà stagione, direi più che positivo» – ha sottolineato Lorenzato alla vigilia – «Sto maturando tanta esperienza, arricchita da non poche soddisfazioni. Come affrontare una nuova sfida? Intanto potrò contare sui preziosi consigli del mio coach Franco Cunico e sul rientro del mio “naviga” Nicolò che hanno, entrambi, già più volte disputato il San Marino.





Un aspetto di non poco conto per chi come il sottoscritto, invece, non ha mai calcato quelle strade. Quello che considero un altro punto di forza, è il feeling instaurato nel corso degli anni con la PR2. Un team con cui, di fatto, corro da sempre. Spesso in gara, è sufficiente solo uno sguardo per capirsi». Come da lunga tradizione, l’appuntamento del Monte Titano proporrà un tracciato altamente selettivo: si partirà venerdì 19 giugno con lo shakedown in programma ad Acquaviva, seguito dallo start nel centro storico di Città San Marino e le prime due prove speciali; l’indomani, il via alle rimanenti sei frazioni cronometrate e chiusura in bellezza con la cerimonia di premiazione celebrata presso Porta San Francesco.





Classifica CIRT Rally3 (dopo tre gare)

1. Alex Lorenzato punti 50; 2. Tosetto 31; 3. Bini 26.

Calendario CIRT 2026

6/7 marzo – 5° Rally Città di Foligno (Pg); 11/12 aprile – XVII Rally della Val d’Orcia (Si); 23/24 maggio – 33° Rally Adriatico (Mc); 19/20 giugno – 54° San Marino Rally; 31 ottobre/1° novembre – 23° Rally dei Nuraghi e del Vermentino (Ot); 27/28 novembre – 5° Rally del Brunello (Si).

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