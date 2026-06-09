Nel Messinese, netta affermazione per i portacolori Fiumara-Marino (Renault 5 GT Turbo) nella gara valida per il Campionato Siciliano Rally Auto Storiche

Terzo gradino del podio e vittoria nel 3° Raggruppamento per gli altri alfieri locali Marino-Marino (A/112 Abarth)

Al sodalizio presieduto da Eros Di Prima, assegnata l’ennesima Coppa Scuderie di specialità





Un fine settimana agonistico vissuto da protagonista, quello appena archiviato dalla Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) in occasione del 26° Rally dei Nebrodi, andato in scena nel Messinese. Nell’ambito del terzo appuntamento della Coppa ACI Sport 9^ zona, da registrare un più che convincente rientro del portacolori Agostino Craparo. Dopo sei mesi di pausa, infatti, il pilota di Favara, sempre al volante della fidata Mitsubishi Lancer Evo IX e navigato per l’occasione da Tino Pintaudi, ha disputato una gara tutta in crescendo tanto da conquistare la classe N4 e piazzarsi a ridosso della top ten. Dopo uno sfortunato avvio stagionale, è arrivato puntuale il riscatto per Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4) che, ritrovando alle note Marco Marin, si è fregiato del bronzo in una competitiva e affollata “R2”.

Il trittico impegnato tra le vetture moderne è stato completato da Salvo Festosi (Citroen Saxo VTS) che, con Salvatore Fiolo sul sedile di destra, non è stato da meno tanto da centrare la piazza d’onore nella “RS Plus/1600”. Per il sodalizio presieduto da Eros Di Prima, un bottino ancor più ricco quello raccolto nella sempre affascinante sfida riservata alle auto storiche, a cominciare dall’ennesima Coppa Scuderie di specialità posta in bacheca. Proseguendo con la prima vittoria assoluta in “carriera” messa a segno dagli alfieri Gabriele Fiumara e Giovanni Marino, su Renault 5 GT Turbo di 4° Raggruppamento. Un’affermazione netta quella dell’affiatato equipaggio messinese che ha sfiorato l’en plein, svettando in nove prove speciali delle dieci in programma.





Terzo gradino del podio virtuale per l’altro duo peloritano, i fratelli Luigi e Giovanni Marino nonché leader del 3° Raggruppamento seppur a bordo della “piccolina” A/112 Abarth. Trasferta da incorniciare, altresì, per il gentleman driver Angelo Cinque (Fiat 128 Rally) che, coadiuvato da Fabrizio Fici, ha fatto suo il 2° Raggruppamento. Per chiudere con l’argento in “A/1300” assegnato ai locali Giovanni Bonafede e Flavia Vizzarri, su Seat Marbella. Una due giorni sportiva da dimenticare, invece, per gli esperti “GORDON” e Totò Cicero, su Ford Sierra Cosworth. I vincitori dell’edizione 2025, difatti, quando erano al comando sono stati costretti al ritiro durante la quarta frazione cronometrata, per problemi riscontrati all’impianto della benzina.

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