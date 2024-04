Ismene è l’ultima delle figlie di Edipo, che resta in vita e che sopravvive alla catastrofe familiare, alle morti dei genitori, Giocasta e Edipo, dei fratelli Eteocle e Polinice, della sorella Antigone. Ismene che resta in vita, però, che fine fa? Ma soprattutto: chi è Ismene?



Il suo nome è già simbolo ed emblema della sua storia: Ismene è “colei che vede”, “colei che osserva”, “colei che conosce”, la donna che, in quanto consapevole, non vuole opporsi al sistema, perché sa che ne uscirebbe stritolata.

Ripercorrendo la storia dal suo punto di vista, lo spettacolo “Ismene a caccia di stelle” cerca di indagare il presente in cui siamo immersi: come posizionarsi in questo tempo storico in cui le nostre storie si intrecciano con un mondo pervaso dalla guerra? Noi che, come Ismene, osserviamo e viviamo il presente, siamo pronti a immaginare un futuro? Siamo pronti ad andare a caccia di stelle?

Storia, consapevolezza e speranza: il viaggio della nostra Ismene si basa, dunque, su questi tre pilastri.

Chiara Chiavetta autrice del testo, porta in scena una storia mai ascoltata sul palco del Teatro alla Guilla.

Venerdì 5 aprile alle 21 e sabato 6 aprile alle 21, via Sant’Agata alla Guilla 18 – Palermo (dietro la cattedrale)

I biglietti (8 euro) si acquistano solo online sul sito https://www.teatroallaguilla.it/ismene-a-caccia-di-stelle/

Per maggiori informazioni 324 8241183

Luogo: Teatro alla Guilla , Via Sant’ Agata alla guilla 18, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.