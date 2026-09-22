Si avvia alla conclusione con grande successo il progetto estivo dedicato al miglioramento della raccolta differenziata degli imballaggi in vetro del comune di Isola delle Femmine. Nel mese di agosto sono state raccolte oltre 63 tonnellate di imballaggi in vetro pari ad un incremento del 46% rispetto al 2025.

Il progetto ha previsto l’adesione alla campagna di comunicazione “le vacanza di Pietro” promossa da CoReVe, la consegna di ulteriori attrezzature di raccolta ai lidi ed ai luoghi della movida e la possibilità di conferire il vetro presso l’ecopunto, extra calendario del porta a porta.





Per i cittadini che hanno conferito gli imballaggi in vetro in maniera monomateriale è stato garantito un dolce regalo offerto dal Maxim bar.

L’iniziativa proseguirà per tutti i martedì fino alla fine di settembre.

“Il risultato di Isola delle Femmine dimostra quanto sia importante intervenire sulla raccolta differenziata con un approccio che unisca strumenti concreti e comunicazione. La campagna ‘Pietro il vetro’ nasce proprio per rendere più semplice e immediato il messaggio sulla corretta raccolta degli imballaggi in vetro anche quando si è in vacanza magari in un comune diverso da quello di residenza, nei momenti e nei luoghi in cui i consumi aumentano, come durante la stagione estiva. Un incremento così sostanzioso in un solo mese è un dato significativo, che premia l’impegno dell’Amministrazione, degli operatori e soprattutto dei cittadini. La qualità della raccolta parte infatti dai comportamenti quotidiani e rappresenta il primo passo per garantire che il vetro raccolto possa essere effettivamente riciclato e tornare a nuova vita. Esperienze come questa mostrano che, attraverso informazione, strumenti adeguati e collaborazione, è possibile ottenere risultati concreti e duraturi.”, dichiara Giovanni Scotti, Presidente di CoReVe.

Il sindaco dichiara “ il risultato è stato raggiunto grazie al lavoro svolto dai cittadini che credono nella qualità della raccolta differenziata. Desidero ringraziare l’assessore all’ambiente Romeo per il prezioso lavoro svolto al fine di incrementare la raccolta differenziata di qualità del Comune di Isola delle Femmine”.

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