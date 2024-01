Nella recente manovra finanziaria è stato istituito il Fondo di Progettazione di 40 milioni di euro che saranno distribuiti fra tutti i Comuni siciliani, sulla base del numero di abitanti e per un tetto massimo di 200 mila euro. Il deputato regionale Marco Intravaia ha espresso la sua soddisfazione.“Un’iniziativa legislativa veramente molto importante, un sostegno economico concreto – ha detto Intravaia – per i comuni che spesso si trovano a rinunciare alla presentazione di progetti fondamentali, per la mancanza di risorse economiche e per la carenza di figure professionali specializzate”.

Nel dettaglio, la ripartizione delle risorse nei comuni della provincia di Palermo: Alia 59.183,34€ , Alimena 51.246,83€, Aliminusa 47.115,42 €, Altavilla M. 76.567,87 €, Altofonte 90.180,87 €, Bagheria 200.000,00€, Balestrate 71.692,72 €, Baucina 50.584,65 €, Belmonte 94.417,83 €, Bisacquino 64.092,08 €, Blufi 46.117,36 €, Bolognetta 59.787,94 €, Bompietro 47.993,53 €, Borgetto 74.610,13 €, Caccamo 80.723,26 €, Caltavuturo 60.934,75 €, Campofelice Fitalia 43.550,23€, Campofelice di Roccella 74.115,90 €, Campofiorito 47.312,16 €, Camporeale 57.465,52 €, Capaci 93.846,83 €, Carini 200.000,00 €, Castelbuono 84.878,66 €, Casteldaccia 93.146,26 €, Castellana Sicula 57.950,16 €, Castronovo 56.155,57 €, Cefalà Diana 45.752,68 €, Cefalù 109.796,64 €, Cerda 66.788,77 €, Chiusa Sclafani 55.109,52 €, Ciminna 59.370,48 €, Cinisi 98.650,00 €, Collesano 60.570,07 €, Contessa Entellina 49.869,69 €, Corleone 95.075,21 €, Ficarazzi 96.025,29 €, Gangi 74.811,66 €, Geraci Siculo 50.157,59 €, Godrano 46.453,25 €, Giardinello 51.755,45 €, Giuliana 50.671,02 €, Gratteri 45.810,26€, Isnello 48.588,52 €, Lascari 57.715,04 , Isola delle Femmine 74.989,20€, Lercara Friddi 74.197,47 €, Marineo 73.448,92 €, Mezzojuso 55.411,82 €, Misilmeri 173.212,00 €, Monreale 200.000,00 €, Montelepre 71.731,10 €, Montemaggiore Belsito, 58.031,73€, Palazzo Adriano 51.606,70 €, Palermo 200.000,00 €, Partinico 191.594,59 €, Petralia Soprana 57.441,53 €, Petralia Sottana 55.195,89 €, Piana degli Albanesi 69.758,97 €, Polizzi Generosa 58.228,47 €, Pollina 55.306,25 €, Prizzi 65.176,52 €, Roccamena 48.415,78 €, Roccapalumba 53.559,64 €, San Cipirello 67.206,23 €, San Giuseppe Jato 81.759,71, San Mauro Castelverde, 49.783,32 €, Santa Cristina Gela 45.359,22 € Santa Flavia 92.508,08 €, Sciara 54.293,80 €, Scillato 43.929,30 €, Sclafani Bagni 43.079,99 €, Termini Imerese 166.643,02 €, Terrasini 98.429,28 €, Torretta 60.790,80 €, Trabia 90.631,91 €, Trappeto 56.328,31 €, Ustica 47.096,23 €, Valledolmo 58.900,24 €, Ventimiglia di Sicilia 50.901,34, Vicari 55.066,33 €, Villabate 136.019,77 €, Villafrati 57.124,84 €



Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.